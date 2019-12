Alberto Fernández: "No creo que las low cost en principio sean malas"

"Algunos circulan por los cielos para ir a los centros turísticos y otros circulan por los cielos para conectar Argentina", indicó Alberto Fernández

A diez días del inicio de su mandato, consultado acerca de si continuará con la política de cielos abiertos y qué va a suceder con las low cost y su convivencia con Aerolíneas Argentinas, Alberto Fernández expresó que "hay un falso dilema".



"Está claro que el cielo es abierto y que todos pueden circular por el cielo, filosóficamente hablando. Lo que a mí me molesta es que algunos circulan por los cielos para ir a los centros turísticos y otros circulan por los cielos para conectar Argentina", indicó el presidente electo.



"Si todos van a conectar Argentina que circulen los que quieran, pero lo que no es posible, es que las empresas vayan a Córdoba, Bariloche, Neuquén, Calafate, Trelew y las Cataratas, y con el resto de Argentina tiene que cargar la pobre Aerolíneas, viendo cómo hace para seguir conectándolo con la capital", indicí.



"A Aerolíneas le sacaron rutas que eran rentables. Todo es posible si competimos por igual, pero si a vos te doy la frutilla y yo me tengo que comer la masita dura de la torta, no lo estamos haciendo", indicó Fernández.



Fernández agregó: "No creo que las low cost en principio sean malas".

Te puede interesar Anuncios inminentes: estas son las medidas de Alberto Fernández para mejorar la situación de los jubilados

"Cuando fui a verlo al Papa, el viaje que me salió de la noche a la mañana y no tenía mucha guita para pagarlo, fui con una low cost a Europa". Consultado acerca de en cual, el presidente electorespondió que fue por Norwegian, aclarando que su experiencia fue "extraordinaria".