De 105 ministros de Economía, apenas dos completaron los períodos presidenciales

A los 37 años, Martín Guzmán será a partir del próximo 10 de diciembre el centésimo quinto ministro encargado del área económica de la historia argentina. Solamente dos de sus 104 predecesores pudieron acompañar a sus respectivos presidentes desde el primer hasta el último día de sus mandatos.



La nómina de 105 ministros podría extenderse a 139, si se tiene en cuenta que hubo 34 que ocuparon esa responsabilidad en más de una ocasión, aunque nadie pudo hasta el momento superar el récord de José Ber Gelbard, ministro de Economía de cuatro presidentes consecutivos. Sobrevivió a Héctor Cámpora, Raúl Lastiri, Juan Domingo Perón y el primer tramo de María Estela Martínez de Perón en tan solo un año y cinco meses, señala Infobae.



Hace 67 años que un ministro de Economía o Hacienda no puede completar una gestión sin interrupciones de ninguna índole, acompañando al presidente desde el primer hasta el último día de su mandato.



Ese ministro fue Ramón Antonio Cereijo, que desde el 4 de junio de 1946 hasta el mismo día de 1952 secundó a Juan Domingo Perón en su primera Presidencia.



Desde entonces, golpes de Estado, renuncias, despidos y hasta fallecimientos impidieron a todos los sucesores de Cereijo permanecer seis (o cuatro) años al frente de la cartera.



Y en cuanto a sus predecesores, solamente Domingo Salaberry, primer ministro de Hacienda de Hipólito Yrigoyen, estuvo los seis años completos que por entonces duraba el período presidencial.



Una tercera excepción en rigor no puede calificar a la par de Cereijo y Salaberry porque no se trata de un período constitucional: fue José Alfredo Martínez de Hoz, que fue ministro del dictador Jorge Rafael Videla en toda su intervención.