Espert: "Si creen que San Martín Guzmán va a resolver la economía argentina, están delirando"

José Luis Espert advirtió que la economía de la Argentina es un problema "de fondo y estructural", y que no bastará con el nombramiento de un ministro

El economista y excandidato presidencial, José Luis Espert, advirtió que la economía de la Argentina es un problema "de fondo y estructural", y que no bastará con el nombramiento de un ministro con un amplio y extenso currículo académico, para su solución.

Espert considera que el presidente electo, ha mostrado alianzas con "los grandes males de Argentina", entre ellos, "los sindicalistas, y empresarios que tienen sucio el traste por hacer negocios con el Estado".



"Si Alberto Fernández piensa que porque trae a lo mejor a un economista prestigioso académicamente como puede ser Martín Guzmán y está todo solucionado está equivocado, porque los problemas nuestros son muy muy estructurales y muy de fondo", agregó el economista en declaraciones a Canal 26.



"Por más que sea esté San Martín Guzmán, este país no tiene salida, si creen que lo van a resolver con él están delirando", se lamentó.



Además, Espert señaló que Martin Guzmán dice sobre Argentina cosas que directamente son un disparate.

"Dice por ejemplo que la inflación no es un fenómeno monetario, cuestiona la importancia de tener las cuentas fiscales en orden, que el sector agropecuario en Argentina es rentista por lo tanto hay que darle con todo con las retenciones, en fin, todos disparates", sentenció.



Incluso, le mandó un mensaje al futuro Ministro y le dijo "si piensa que así vas a resolver las cosas estás mal... a ver, Argentina ya probó estas cosas que dice Martín Guzmán, ya con Argentina hicieron esos experimentos", dijo.





"Martín Guzmán, te lo ruego por la salud nuestra, no probés más, no experimenten más con Argentina porque estoy y estamos hartos", disparó.



En ese contexto, solicitó que si los economistas al frente del Gobierno van a experimentar con el país, se sancione en el Congreso una Ley de mala praxis económica: "que se sancione una ley y que se configure el delito y mala praxis, porque estoy harto de que experimenten con nosotros y hagan incendiar al país cada tanto", añadió.



"Por lo menos los políticos son penados por la sociedad en las elecciones y la gente no los vota y les va mal, pero los economistas a pesar de que están experimentando, nadie los juzga y no funciona. Los políticos los juzgan, van presos, no pueden salir a la calle. En cambio viene un estúpido y prueba en economía lo que fracasó un poco antes, lo mismo va y lo prueba, pero como nadie se acuerda dicen 'che capaz que esta bueno' y ahí empieza el experimento", puntualizó el economista.



"Los problemas de Argentina son estructurales, no es un problema de que pongas a San Martín Guzmán, aunque lo tengas a él y él sea un tapado extraordinario, no hay solución en la Argentina si vos no detonás este empresariado que aplaude a los Gobiernos y hace plata en base a curros. Acá no tenes un puto Bill Gates, todos tienen el traste bastante sucio por hacer negocios con el Estado. Hasta que Argentina no genere Bill Gates en serio, no tiene chance", agregó.



Por otro lado, criticó algunas alianzas del presidente electo, y en ese sentido alegó: "Alberto Fernández ha mostrado alianzas implícitas con la parte más retrógrada del empresariado argentino, con los gobernadores de provincias, porque hay provincias que son inviables para mantener esas oligarquías que no tienen sentido, y el sindicalismo argentino".



"Acá en Argentina todos se quieren dedicar a la política solo para hacerse de plata", puntualizó.