Jorge Lanata: "Los cruces entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner se adelantaron"

Lanata no podía dejar pasar la asunción de Alberto Fernández sin dar su análisis. El periodista advirtió sobre la interna entre el Presidente y la vice

"Todos pensamos que en algún momento va a haber cruces entre Cristina y Alberto, pero parece que ese momento se adelantó. Cuando vimos cómo Cristina organizó el Congreso a su favor, ya comenzó. No sé cuánto puede durar y de qué manera se dará", señaló Lanata en declaraciones radiales.



Sobre la ceremonia de asunción de Fernández, Lanata reparó en la actitud de Kirchner: "Cristina es muy maleducada. La forma en que lo saludó a Macri, sacándole la mano o haciéndole un gesto, dice mucho. Cuando la escucho decir que hubo persecución, me resulta difícil pensar que ella quiere cerrar alguna grieta".



En cambio, el periodista valoró positivamente el primer mensaje del Presidente: "El discurso fue de intenciones y estoy de acuerdo con esas intenciones. Pero de ahí a los hechos siempre hay una distancia ¿Quién no va a estar de acuerdo con la necesidad de asistir a los sectores más pobres o de tratar de mejorar la situación de los jubilados?".



"El tema es de dónde va a sacar la plata para afrontar ese gasto y qué efecto va a tener. Enhorabuena que se haga ese gasto aun cuando por ejemplo signifique que los que ganamos más tengamos que pagar más, me parece justo, yo estoy dispuesto a pagarlo".



Por último, Lanata comparó las cualidades políticas de los presidentes saliente y entrante: "Cuando ves las cifras de Macri realmente decís: '¡qué desastre!' Sería tonto no reconocer que no fue un líder. Alberto tampoco lo es, pero Cristina sin dudas lo es. La Plaza de Mayo de ayer fue lo que Macri no pudo hacer nunca porque no podés hacer una épica del ajuste".