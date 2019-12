Guillermo Moreno: "Si a Alberto Fernández le va bien, va a ser el próximo jefe del peronismo"

Moreno, asegura que si Alberto Fernández quiere convertirse en el líder del peronismo primero debe sacar a la Argentina de la crisis económica

El exsecretario de Comercio del kirchnerismo, Guillermo Moreno, asegura que si el presidente Alberto Fernández quiere convertirse en el líder del peronismo primero debe sacar a la Argentina de la crisis económica en la que está sumergida.



"El peronismo está buscando un jefe, y lo va a encontrar, si a Alberto le va bien, él va a ser el jefe. Si le va bien, no hay ninguna posibilidad de que no sea el jefe del peronismo", dijo Moreno, y ejemplificó que "los gobernadores peronistas, si son exitosos, siempre son jefes del partido en sus distritos".



En declaraciones a Net TV, Moreno dijo que los peronistas están "ante el desafío de la búsqueda de dos jefes, si les va bien", es decir el líder del peronismo nacional y el del peronismo bonaerense. Dijo, sin embargo que "no hay ninguna posibilidad de que Cristina Kirchner sea jefa del peronismo".



"Si tenés un Alberto exitoso, tenés Alberto por 8 años y jefe del peronismo", aseguró Moreno, quien afirmó, sin embargo, que si el nuevo presidente quiere ser exitoso en economía como lo fue Néstor Kirchner, "primero tiene que trabajar de Duhalde", es decir, en el ordenamiento del sistema económico. Al ser consultado por Tenembaum sobre qué probabilidades tiene el nuevo mandatario de mejorar la economía, respondió: "En marzo lo hablamos".

Moreno también recordó que Nestor Kirchner "consultaba absolutamente todo con Julio De Vido", y que "esa consulta era constante, estabas con él y había 4, 5 o 6 llamado en cinco minutos". "Ahí se gestionaba el gobierno", explicó Moreno, afirmando que el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, cumplía "el rol de auditor".