Fin de año en crisis: ¿habrá celebración en las empresas para despedir el 2019?

El 70% de las compañías que no realizan evento alguno aclararon que esta decisión puede llegar a influir en la motivación de sus equipos de trabajo

Al acercarse fin de año, es muy común que las empresas organicen una cena o un evento para sus empleados. Sin embargo, con la crisis económica, esto se vuelve cada vez más difícil.

Según la consultora Adecco, de las empresas consultadas el 55% aseguró que realizarán un agasajo a sus empleados para despedir el año. Si este dato se compara con el del año pasado es un punto menor ya que el 2018 estuvo en el 56% las que celebraron.

Además, un 70% de las compañías que no realizan evento alguno aclararon que esta decisión puede llegar a influir en la motivación de sus equipos de trabajo. Por otro lado, un 28% cierra el año de forma estable, un 23% con incertidumbre y un 16% con problemas económicos.



De las que festejarán, un 42% manifestó que ajustarán los festejos y el presupuesto de las celebraciones, mientras que un 54% remarcó que será muy parecida a la del año anterior.



Los almuerzos, las fiestas y las cajas navideñas para los empleados son algunas de las acciones que tomarán las compañías para despedir el año.

De la vereda de enfrente, dentro de las que no festejarán, cerca de la mitad de las compañías tomaron esta decisión basadas puntualmente en el contexto económico por el que atraviesa el país. Un 26% reconoció que este año no hay presupuesto para destinarlo a la celebración, mientras que un porcentaje similar sostuvo que no suelen hacer festejos por la finalización del año.



Casi 7 de cada 10 consultados admitió que no realizar ningún festejo influye en la motivación de sus equipos de trabajo, mientras que 3 de cada 10 le restaron importancia al tema asegurando que no tiene ningún grado de influencia en los empleados.



Al momento de hablar sobre cómo cierran el año, los ejecutivos de las compañías remarcaron que un 28% lo hace de manera estable, un 23% con incertidumbre, un 16% con problemas económicos, un número similar con preocupación, con menos personal casi un 10% y con esperanza un 8%.