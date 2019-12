Pacto Social: Alberto Fernández convoca a la UIA, el campo y los gremios

Alberto Fernández convocará a los industriales, las entidades del campo y a los gremios para poner en marcha lo que se conoce como Pacto Social

Fernández cursará en estas horas la invitación a las cúpulas de la Unión Industrial Argentina (UIA), la CGT y la CTA, y a la Mesa de Enlace. El encuentro será esta semana aunque no definió el día, señala Clarín.



Fernández, siendo candidato, se reunió con empresarios y autoridades rurales, en lo que fue una previa del Pacto Social.



El presidente se pondrá al frente de esa reunión para iniciar un "análisis integral" en medio de la "crisis excepcional que requiere medidas excepcionales".



En una charla que mantuvo con colaboradores en Olivos, Fernández dijo que "preferiría no tener que actualizar las retenciones" pero que es necesario. "El Estado se debe financiar y todos los sectores deben aportar", señaló.



"El objetivo es buscar puntos de acuerdo para hacer crecer la economía" repite Fernández.



"Todos piden que no haya déficit fiscal pero no quieren pagar impuestos" apuntan desde el albertismo y cuestionan las posturas clásicas del liberalismo. Dan un ejemplo: "Bajaron las retenciones a la minería pero bajó la producción minera".



Con el tema retenciones sobre la mesa, Fernández apuesta a abrir una instancia de diálogo más amplio que incluya a la UIA y a los gremios, luego del DNU que firmó el viernes con el que declaró la emergencia ocupacional que fija, entre otras medidas extraordinarias, la doble indemnización en caso de despidos.



Fernández también trataría en la reunión el tema de revisión de las tarifas. Y buscará, también, sistematizar las gestiones que iniciaron el ministro de Desarrollo Productivo y el de Salud, Matías Kulfas y Ginés González García, con el complejo alimenticio y los laboratorios, para establecer acuerdos de precios. En paralelo, la Casa Rosada apunta a reactivar el programa de Precios Cuidados.



Con datos en la mano en el Gobierno plantean que la baja de aportes patronales que dispuso Mauricio Macri en 2018 no sirvió para generar más empleo -hubo, de hecho, 140 mil despidos en 2019- sino que además "desfinanció el PAMI", señala el matutino.