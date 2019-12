Qué dijo Alberto Fernández en campaña cuando le preguntaron por la doble indemnización

A 48 horas de las PASO, al presidente Alberto Fernández le consultaron si impondría un esquema de despidos como el que firmó el viernes

El 12 de agosto, a 48 horas de las primarias, los periodistas Ernesto Tenembaum y María O’Donnel entrevistaron a Alberto Fernández.



En medio de la charla surgió la siguiente pregunta: "¿Vuelve la doble indemnización?". Y la respuesta de Alberto Fernández fue contundente: "No creo que sirva la doble indemnización. Nosotros la tuvimos en un momento en que se generaba empleo porque crecía la economía. Estas cosas no se resuelven cambiando la ley laboral".



En ese mismo reportaje, Fernández se manifestó además como un crítico al intervencionismo. "No estamos preparando una economía cerrada y con cepo. Yo nunca fui eso. Yo fui crítico de Moreno y del cepo", contestó.



¿Cambió de idea Fernández o en aquella ocasión contestó así para esquivar ciertos temas que generan reticencia y espantan votos? Es difícil saberlo y hay un dato que juega a su favor: entre aquel 12 de agosto y este 14 de diciembre, todos los indicadores económicos se degradaron.



También es cierto que los candidatos no suelen ser muy sinceros en campaña. Alguna vez, Federico Sturzenegger reveló cómo funciona el truco. En una charla en Columbia, confesó los consejos que le suele dar Jaime Durán Barba a los candidatos del PRO: cuando seas gobierno, hacé lo que quieras, pero no lo digas antes cuando estás buscando votos.