Dólar, fondos comunes, plazos fijos: ¿dónde invertir los pesos?

Tanto el dólar billete, fondos de inversión globales y algunas opciones en pesos son las recomendaciones disponibles para los inversores

Tanto el dólar billete, fondos de inversión globales y algunas opciones en pesos son las recomendaciones para los inversores, mientras que el plazo fijo con tasas por debajo de la inflación pierde atractivo



"Vemos un escenario de inestabilidad hasta que esté claro cómo va a ser el tratamiento de la deuda, principalmente en referencia a los bonos locales soberanos y subsoberanos. En este contexto el ahorrista debe cuidarse de no perder capital", señaló a La Nación, Marcos Gaona, gerente de Wealth Management de Balanz.



En tanto, José Ignacio Bano, gerente de Research de InvertirOnline, señaló: "El mayor peligro en este momento es político y regulatorio; las nuevas reglas del juego se están por escribir y lo mejor es buscar conservar el valor de los ahorros para tomar en unos días decisiones informadas".



"Los peligros vienen del lado de la inflación y del tipo de cambio. Tomar posiciones de cobertura contra el riesgo de devaluación, medido más que nada por la brecha con el blue o con el dólar MEP, ya que al oficial lo vemos estable ante el cepo, es una buena opción", indicó al matutino Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal Inversiones (PPI).



"Creemos que la incertidumbre se comenzará a despejar con el correr de las semanas. Nuestra recomendación es diversificar fuera del riesgo argentino entre 70% y 80% de la cartera para un perfil conservador y el 50%/60% para el más moderado", plantea Corujo. Además de fondos regionales o globales, agrega a la lista de "elegibles" los Cedears: "Son certificados que representan acciones del exterior y se pueden comprar en pesos, pero hay que tener en cuenta que se está invirtiendo en acciones y, en consecuencia, asumiendo una exposición al riesgo más allá de que la empresa no sea local".



"Proyectamos un corto y mediano plazo muy desafiante para los ahorristas, en el que las carteras de inversión deberán ser revisadas constantemente, incluso las más conservadoras", postula Damián Zuzek, Chief Investment Officer de Grupo SBS. Recomienda para el corto plazo un fondo con activos de Brasil. En un escalón de riesgo más arriba, menciona fondos con activos de renta variable, principalmente con activos del exterior y deuda corporativa en dólares de empresas argentinas.



"En dólares, priorizamos instrumentos sin riesgo argentino. Los bonos del Tesoro Norteamericano a 10 años son una alternativa de inversión con un rendimiento conservador, que puede rondar entre 1,5% y 2% anual en dólares", recomienda Gaona. "Otra alternativa son los títulos de deuda que emiten empresas argentinas (ON) con pago de intereses trimestrales y que pueden ser en dólares o en pesos", propone Zuzek.



Los depósitos a plazo fijo, el vehículo de inversión con el que más familiarizados están los ahorristas a la par del dólar billete, no son una opción que entre por estos días entre los "recomendables" de los especialistas en inversiones, aunque sí se trata de una opción bien conservadora. La tasa de interés pagada por los bancos a sus clientes viene en franco descenso, en consonancia con la baja de las tasas de referencia por parte del Banco Central y la expectativa es que continúe esa tendencia.



En los últimos días las entidades de primera línea pagaban un 45% anual. "Consideramos que el plazo fijo no es una opción que permita proteger capital. Nuestra visión es un escenario de tasas reales negativas, es decir que no logren compensar la inflación", considera Zuzek.



Bano coincide en que los depósitos no son la mejor alternativa, pero a la vez advierte que "la inversión en dólares (compra de billetes) tampoco garantiza que en un par de meses proteja de la inflación. De cualquier modo, ambas alternativas son mejores que tener pesos líquidos".



Para la administración de liquidez de muy corto plazo, es decir, para el dinero que es necesario mantener en pesos porque se va a destinar a consumos o pagos cercanos en el tiempo, la recomendación son los fondos comunes de money market o cauciones bursátiles que, si bien tienen rendimientos similares a los del plazo fijo, cuentan con la ventaja de la rápida liquidez. "Con los rendimientos actuales de los bonos en pesos, una cartera que tenga 95% de cauciones (o plazos fijos) y 5% en bonos indexados por inflación, tiene un rendimiento varios puntos por arriba del plazo fijo, con un capital a riesgo muy bajo", describe Bano a La Nación.



"Para un perfil de inversión agresivo, los precios de algunos bonos locales como el Bonar 28 (A2E8) y el Bonar 2048 (AE48), con legislación de Nueva York, son atractivos y presentan una buena oportunidad de compra para un horizonte de largo plazo; pero no lo recomendamos para el inversor individual", aporta Gaona, de Balanz.



Otra alternativa que plantean en Balanz para inversores que aceptan riesgo está en los fondos de acciones argentinas, "ya que cotizan en precios muy accesibles, en comparación con sus valores históricos". Claro que, entre las cuestiones a tener en cuenta para tomar esa alternativa, está el contar con un horizonte de inversión de mediano o largo plazo.