Guillermo Calvo criticó medidas del arranque de Alberto F. y advirtió: "Se le puede ir todo al diablo"

El influyente economista opina que medidas como el cepo desestimulan la inversión. Y se mostró irónico sobre que se pueda bajar la inflación a un dígito

Fiel a su espíritu polémico, en los días previos a las elecciones causó revuelo por haber declarado que lo mejor que le podía pasar al país era una victoria de la fórmula Fernández-Fernández, dado que únicamente el peronismo era capaz de asumir un plan de ajuste sin que eso implicara una crisis social.

Hoy, Guillermo Calvo está de regreso en Buenos Aires y casi todos los que se lo cruzan le recuerdan aquella frase. Y le dan la razón.

"Un gobierno de Cristina puede ser más creíble que el de Macri", había sido la frase textual utilizada por el prestigioso economista argentino, que actualmente es profesor de la Universidad de Columbia de Estados Unidos.



De paso por Buenos Aires, el también ex Economista Jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, participó del CIEF 2019, la Conferencia Internacional de Economía y Finanzas que organiza la CLAAF, el Banco Ciudad y la Universidad Di Tella.



Al respecto de esta controversia producida por sus palabras, aclaró que "si ganaba Macri no veía que la oposición iba a dar espacio para discutir ciertos temas, y que él no iba a tener autoridad para manejarlo. La Argentina es un jardín de infantes con chicos muy brillantes".



En su exposición deslizó que la historia de la Argentina es la de ser una "economía irrelevante". Para ello ejemplificó que el ahorro y la inversión siguen cayendo en el país, por eso "se necesita un ahorro del 6% del PBI para poder crecer, ¿quién nos va a prestar eso?", se preguntó.



Por eso calificó que "Argentina es un enfermo casi terminal y hay que cuidarlo". Más allá de eso, indicó que, en este contexto, se sebe dejar de lado el crecimiento para "mañana o pasado", porque primero hay que "pacificar el país", para que no ocurran cosas similares a los estallidos sociales en Chile y otros países de la región. Para esta misión, reflexionó que si hay acuerdos con sindicatos puede sumar a ese objetivo.



En su resumen, indicó que hay que "buscar que le presten más a la Argentina", ya que eso puede ser un camino virtuoso, pero "si en el medio hay corrupción puede ser desastroso".

Por otro lado opinó que es necesario bajar los impuestos a las exportaciones para impulsar el ingreso de divisas y el crecimiento del país, en especial, propuso impulsar proyectos que pueden ser positivos.



Respecto del impuesto del 30% que se aplicará a las compras al exterior y a la compra de divisas, Calvo dijo que "es un abuso, eso no arregla las cosas y no veo la lógica". En ese sentido agregó que "no se puede castigar a los que ganaron más, sino con esa lógica, ¿quién va a invertir en el país?".



En ese sentido, Calvo completó que la política monetaria es la parte más débil de la economía porque "todos quieren dólares, pero tampoco se puede jugar con las tasas de interés". De hecho, deslizó que las variables que se ponen en juego son tan sensibles que "se le puede ir todo al diablo a Alberto Fernández".



Además dijo que no ve posibilidades de crecimiento, para indicar que "no podemos hablar de industrialización, es una palabra para los países que tienen la espalda y Argentina está muy lejos de eso".



En cuanto a las palabras de funcionarios del Gobierno respecto a que en un tiempo se puede bajar la inflación a un dígito, ironizó: "Que le escriban a Macri sobre eso. Más que bajar la inflación a un dígito es más probable que sea del 100%".