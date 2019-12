Alfredo Coto advirtió que "en un país sin moneda nadie sabe dónde está parado"

El empresario dijo que Alberto Fernández le pidió al sector "que por seis meses tratemos de frenar en todo lo que podamos los aumentos"

El empresario Alfredo Coto, presidente de la cadena de supermercados COTO, evaluó los primeros días del Gobierno de Alberto Fernández y destacó que "las medidas van en progreso".

"Saben que a los siete días de haber asumido ha venido a la Asociación Empresaria Argentina (AEA), donde están todos los rubros, no son espacios que representan a las cámaras", indicó Coto.

Al ser consultado sobre el respaldo de los empresarios a los gobiernos, más allá de su inclinación ideológica, el presidente de la cadena de supermercados destacó: "Todos respaldamos a todos, yo me doy todos los gustos. Mi vida va pasando. En 50 años que tiene esta compañía he vivido problemas, de economías cambiantes y acá estamos, no nos fue tan mal".

"Nos impresionó mucho que haya venido a la AEA un Presidente nombrado hace siete días y para nosotros es un orgullo y tuvimos posibilidades de decirle los problemas con los que nos encontramos, porque el mundo va cambiando, hay guerras comerciales y nosotros no estamos afuera de eso", comentó Coto.

En diálogo con radio Metro aseguró que el paquete de medidas no le causó "ninguna gracia", al opinar puntualmente sobre los anuncios de doble indemnización por seis meses, suba de bienes personales y la no rebaja de cargas patronales, que integran el proyecto de "Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública".

"O sea que nos pidieron ayuda, Alberto Fernández con todos sus ministros, ministros jóvenes con mucha experiencia en el exterior, de lo que pasa en el mundo. Sabemos que el mundo no es lo mismo, tenemos que ver las posibilidades de poder evolucionar. Y nos pidió ayuda. Y la ayuda siempre, incondicionalmente, nosotros la damos", manifestó.

"Ahora, nosotros nos hemos convertido en una empresa multinacional, somos exportadores también y creo que hemos tenido bastante éxito en la comercialización interna. Estamos exportando carne y peleando con los EEUU, porque EEUU tiene una guerra comercial con China y toda la carne que iba y se desparramaba en el mundo está yendo para todos los mercados que para nosotros eran los principales, como Alemania, Holanda y demás. Eran USD 16.000 por tonelada y ahora se cayó a u$s10.000, por el gran exceso de mercadería de la producción que está metiendo EEUU", describió el empresario.

Asimismo, indicó que "eso es la macro (economía), ahora vamos a la mico".

"Los empresarios decimos: ‘Macanudo ¿y ahora en qué nos puede ayudar el Gobierno?’. Y, nos dio ‘una manito’, nos dijo ‘ayuden’ y nos ponen un impuesto un impuesto de 9%" por las retenciones a las exportaciones de carne", señaló.

"Dentro de una mega empresa como la nuestra, intentamos hacer lo imposible para llegar con los precios más baratos acá. Ahora. Es muy complicado nuestro país porque todo va cambiando y en un país sin moneda nadie sabe dónde está parado, este es el punto", lamentó Coto.

"Si (Alberto Fernández) nos pide ayuda, nosotros le tenemos que decir que sí. El caso de Paolo Rocca, que hace caños de acero sin costura, que son únicos en mundo, que hay muy pocas fábricas que lo hacen, ya le están poniendo un arancel para entrar a los EEUU. O sea, no es solo lo interno. En el medio tenemos grandes necesidades de dólares y de algún lado tienen que salir, así que los empresarios vamos a tener que poner el cuerpo en todo lo que podamos", refirió.

"Desgraciadamente, hay empresarios que están muy comprometidos y tienen muchas deudas. A lo mejor, lo nuestro es más fácil, porque es una empresa de familia, que no cotiza en acciones, entonces si la compañía vale más o vale menos, no nos afecta. Yo no quiero hablar de una empresa, si no de todas las empresas que estaban ahí en conjunto, a las que el Presidente les pidió ayuda y se la tenemos que dar", aseveró Coto.

"A Alberto Fernández lo he conocido cuando empezó a vender seguros, que era muy jovencito. Como se dice, ‘Coto, yo te conozco’, de alguna forma nos conocíamos", bromeó.