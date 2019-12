Impuesto al dólar: cómo utilizar la tarjeta de débito en el exterior

Los consumos con ese plástico cotizan según el tipo de cambio del día de la transacción y hay situaciones en que se puede evitar el pago del tributo

Tras la sanción de la Emergencia Económica que impuso un impuesto del 30% para las compras de dólares, los consumos con tarjeta de débito se cotizarán según el tipo de cambio del día de la transacción.

Así, por ejemplo, si se hace una compra con tarjeta de débito emitida por un banco argentino este viernes en el extranjero por un valor de 100 dólares, al dueño de la cuenta se le debitarán 8.190 pesos, que surgen de sumar un 30 por ciento de recargo de la AFIP al valor del dólar oficial.

Otro punto es que en ese caso no existen límites de compra. El titular de la cuenta bancaria puede pagar sus consumos en el exterior mientras tenga saldo en su cuenta en pesos.

A quienes compren bienes o servicios con sus tarjetas de débito vinculadas a cajas de ahorro en dólares, no se les cobra el tributo "solidario" del 30%, indicó el diario Clarín.

Pero para lograr esto, (es decir, pagar la compra a $63 por dólar y no a $81,90), se requieren dos condiciones: tener dólares en la cuenta e informar al banco que emitió la tarjeta que el dinero debe ser tomado de la cuenta en dólares y no de la nominada en pesos. Porque, si esto no sucede, el banco podrá cobrar el 30% de recargo.

Por otra parte, si el usuario decide sacar dólares de su cuenta en un cajero automático en el exterior, debe recordar que todavía rige el límite de u$s50 por extracción que se impuso cuando Mauricio Macri instauró el cepo.

En ese caso, hay que tomar en cuenta dos cosas. Una es consultar antes de viajar al banco emisor de la tarjeta qué comisión cobra por las extracciones hechas en cajeros fuera del país. La otra es tener en cuenta que muchos cajeros del exterior cobran una tasa por cada vez que se lo usa. Esto ocurre especialmente con los cajeros automáticos no bancarios que funcionan en supermercados, aeropuertos o shoppings, que suelen tener un cartel indicando qué costo tiene usarlos.

Además del límite de u$s50 -o su equivalente en la moneda que se quiera extraer- con las extracciones en cajeros también hay que considerar que la situación difiere si se extrae dinero de la cuenta en dólares o en la cuenta en pesos. En el primer caso, no se paga el 30%, mientras que en el segundo caso la operación sí esta gravada, porque se toma como una compra de divisas.