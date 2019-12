Empresarios de la provincia de Buenos Aires presentaron plan a Kicillof para la reactivación del sector

El proyecto contiene conclusiones de 10 mesas de trabajo. Financiamiento, leyes laborales, impuestos, energía e infraestructura, los principales temas

El sector fabril de la provincia de Buenos Aires, que representa el 45% de la actividad nacional, se contrajo en el último año 4,5% y perdió 25.000 puestos de trabajo. Las pymes sufrieron el impacto, agravado por la dificultad para obtener financiamiento.



A partir de ahí, las principales cámaras sectoriales de la provincia consensuaron un plan en el que sugieren varias acciones para que las pueda emprender la conducción que encabeza Axel Kicillof.



Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) dijo: "El plan que presentamos al gobierno provincial incluye los temas que entendemos como más relevantes para ayudar a la recuperación de la industria, por ejemplo el acceso al financiamiento; leyes laborales; impuestos; energía; medio ambiente; infraestructura; parques industriales; formación técnica y la industria 4.0, entre otros".



El proyecto que contiene conclusiones de 10 mesas de trabajo "es el arranque y también incluye a la educación, motivo por el cual, formaron parte de la propuesta más de 6 universidades y trabajadores. Por otro lado, intervinieron unos 16 sindicatos, y obviamente la idea es tener mucho feedback entre nosotros y el gobierno, que creemos que nos llevará 6 meses para la puesta a punto, pero que luego se tomará el rumbo de un desarrollo productivo a largo plazo que estimamos dará muy buenos resultados", amplió Silvio Zurzolo, presidente de la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (Adiba).



El ministro Augusto Costa respaldó las inquietudes que recibió: "es muy bueno que los industriales aporten ideas al gobierno, y muy loable, porque sabemos que trabajan al servicio del país y del crecimiento", según consignó Infobae.



Y agregó el funcionario: "Viene un cambio de tiempo empresarial en la industria. Hemos tenido encuentros desde hace rato, para saber los problemas estructurales, discutimos diferentes ideas, muchas están en este plan y es el fruto de un trabajo que se viene realizando desde hace tiempo. La agenda y el compromiso es articular acciones permanentemente con los empresarios y participar con los sindicatos y los municipios de manera consensuada".



También forman parte de las inquietudes de los empresarios los aumentos de luz y gas, y que se revisen cómo hacerlos para no dañar el entramado productivo. El gobernador, el día de su jura, anunció que dejará sin efecto el aumento de la tarifa energética en 25% que autorizó la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Además, preocupa el proyecto de Ley Impositiva que envió Axel Kicillof a la legislatura bonaerense y que prevé subas de entre 15% y 75% para los impuestos que pagan los inmuebles urbanos y rurales; y la caída de la actividad.



"Para que el sector industrial pueda recuperarse, es imprescindible que haya una reactivación económica. Pero para que esa reactivación se sostenga en el tiempo, se deben corregir otros problemas que acarrea la industria, y que también son motivos de quejas constantes por parte de las pymes. En particular, el costo del financiamiento; la presión fiscal, que ahoga a las empresas y en muchos casos las obliga a trabajar por la mera subsistencia; el costo de la energía, y la rigidez de las normas laborales, que lejos de favorecer la creación de empleo, la dificultan y la penalizan", dijo Rappallini.



Otro de los componentes importantes del sector fabril de la principal provincia del país por aporte económico, son los parques industriales. En el territorio existen 150 complejos (85 cuentan con decreto provincial), los cuales, se asegura, "necesitan ser acompañados por políticas públicas nacionales, provinciales y municipales de apoyo a su desarrollo. Y facilitar la radicación de las industrias en esos establecimientos que ofrecen ventajas impositivas y se genera sinergia entre las empresas".



"Es de importancia estratégica establecer políticas de incentivo tanto para la relocalización como para el desarrollo de nuevos agrupamientos en la provincia de Buenos Aires", destacó Darío Parlascino, presidente de la RedParques Industriales y gerente general del Parque Comirsa, en Ramallo.