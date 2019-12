Qué dice la Ley de Góndolas que Alberto Fernández analiza aplicar si los supermercados suben sus precios

Alberto Fernández evalúa firmar un DNU -decreto de necesidad y urgencia- para poner en vigencia una Ley de Góndolas.

La medida se evalúa en momentos en que el Gobierno y las cámaras empresarias negocian sobre dos cuestiones puntuales: los productos y valores del programa Precios Cuidados -que lanzará el 7 de enero- y los acuerdos para evitar que la caída del decreto de exención del IVA impacte sobre los precios.



El Ejecutivo busca controlar la suba de precios y, en paralelo, incentivar el consumo.



A tal efecto, dispuso congelar tarifas y ordenó anular subas, por caso en combustibles, y apuró bonos para sectores más vulnerables, además de preparar la firma de un decreto de "aumento" para los trabajadores del sector privado.



La Ley de Góndolas, que fue aprobada en Diputados pero no tuvo tratamiento en el Senado, es un mecanismo para "garantizar" que la oferta en los comercios, sobre todo en las grandes cadenas, sea diversa en marcas y precios.



Establece, en particular, que ninguna marca puede ocupar más del 30% de la oferta en una góndola. De ese modo, al menos en teoría, se permite que se amplíe la variedad de productos y de precios, y haya margen para Pymes y elaboraciones de la llamada Economía Social.



En tanto, la semana pasada comenzó un diálogo con las cámaras empresarias y de comercio en busca de un mecanismo para que eliminación de la exención no pegue sobre los precios del consumo.



En paralelo, en el marco de la Ley de Solidaridad Social, se apura la puesta en marcha de un reintegro de hasta $700 por beneficiarios de AUH y jubilación mínima. Se trata de un universo de unos 5 millones de personas.



Además, el relanzamiento de Precios Cuidados contaría con una ampliación del programa en cuanto a cantidad de productos y la incorporación de "primeras marcas" que, dicen, "sirve como precio de referencia".



Si esos acuerdos no son suficientes, Fernández está dispuesto a usar el recurso del la Ley de Góndolas por DNU.



¿Qué dice la Ley de Góndolas?



- En las góndolas puede haber hasta un 30% de espacio disponible por marca.



- Los comercios deben ofrecer al menos 5 proveedores por un mismo producto por góndola.



- Un cuarto espacio de la góndola debe reservarse para productos elaborados por PyMEs y micro empresas nacionales.



- Los productos de menor valor no pueden ponerse en lugares de escasa visibilidad.