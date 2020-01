El aumento salarial a estatales se oficializará "en las próximas horas": detalles del decreto

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó que el decreto para elevar los salarios de quienes perciben menores ingresos en el Estado saldrá en 48 horas

El Gobierno prepara los últimos detalles del decreto que fijará un aumento en dos cuotas para trabajadores estatales y que se oficializará en las próximas 48 horas.

Según indicaron fuentes gubernamentales a NA, la intención es publicar el DNU el viernes e implicará una suba de $3.000 para febrero y otra de $1.000 para marzo.

Si bien todavía la redacción del decreto se encuentra en proceso, el Gobierno ya definió que el aumento no alcanzará a aquellos que tengan convenios con cláusula de ajuste automático.

"En las próximas horas será firmado", señalaron a la agencia y confirmaron que la suba será cobrada por quienes tengan salarios menores a $60.000.

Y el miércoles por la noche el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostuvo que el Gobierno intentó "poner un piso a las paritarias de 2020" con el aumento de salarios para trabajadores del sector privado, al advertir que el objetivo es "recuperar la pérdida" de ingresos y "dar un incremento sostenido del poder adquisitivo" del sueldo.

"Nuestro compromiso es que los salarios este año no van a perder. Y si todo sale como estamos pensando, van a crecer en términos reales", enfatizó Moroni.

En declaraciones al canal TN, Moroni expuso que "con este aumento conseguimos que aproximadamente el 20% de los trabajadores recuperen la casi totalidad de la pérdida de salario que habían tenido durante 2019".



El funcionario aclaró además que esa iniciativa no puede "tomarse como medida aislada" y puso como ejemplo el programa Precios Cuidados, que constituye un "horizonte de precios que estimamos que no hay motivos para que no sea descendiente", graficó.

Por otro lado, anticipó que "está por salir" el decreto que hay un aumento "casi idéntico" para los trabajadores estatales. "Para los estatales el documento está en sus puntos finales de redacción y la idea es que haya un límite", dijo. Y consultado sobre si el techo era de 60 mil pesos, el ministro respondió "es probable", pero no lo confirmó.



"El compromiso es también para los estatales que no van a perder salarios", aclaró.



Sobre la reacción de los empresarios en referencia al aumento que deberán acatar y pagar a sus empleados, Moroni explicó que "en general lo acataron bien, hubo buenas reacciones, solo plantearon algunos temas en las contribuciones patronales y acceso al crédito que por supuesto, supimos escuchar", detalló.