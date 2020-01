El Gobierno confirmó que los empleados estatales también recibirán el aumento salarial de $4.000

Alcanzará a todos los empleados que cobran por debajo de los $60.000 brutos e incluye a los efectivos de las fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas

Como se estaba diciendo desde la semana pasada, el Gobierno hará oficializará el incremento de $4.000 para los trabajadores de la administración pública nacional.

Este aumento será igual al que se otorgó recientmente al sector privado.



El decreto en el que se confirmará este resolución señala que será en dos cuotas y se abonaará con los salarios de enero, donde los empleados recibirán $3.000, más otros $1.000 que se sumarán en febrero.

Esto alcanzará a todos los empleados que cobran por debajo de los $60.000 brutos. Además, incluye a los efectivos de las fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas.



Los que no llegarán a ver este aumento son los docentes universitarios ya que cuentan con una cláusula gatillo pactada en la última negociación paritaria.



El Ejecutivo y el gremio UPCN se habían reunido este martes para negociar el aumento y ya en ese momento habían destacado avances "en la letra chica". Tal como había anticipado el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, la iniciativa para trabajadores del sector público va a tener "alcances similares" al aumento para privados oficializado días atrás.

l miércoles por la noche el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostuvo que el Gobierno intentó "poner un piso a las paritarias de 2020" con el aumento de salarios para trabajadores del sector privado, al advertir que el objetivo es "recuperar la pérdida" de ingresos y "dar un incremento sostenido del poder adquisitivo" del sueldo.

"Nuestro compromiso es que los salarios este año no van a perder. Y si todo sale como estamos pensando, van a crecer en términos reales", enfatizó Moroni.

En declaraciones al canal TN, Moroni expuso que "con este aumento conseguimos que aproximadamente el 20% de los trabajadores recuperen la casi totalidad de la pérdida de salario que habían tenido durante 2019".



El funcionario aclaró además que esa iniciativa no puede "tomarse como medida aislada" y puso como ejemplo el programa Precios Cuidados, que constituye un "horizonte de precios que estimamos que no hay motivos para que no sea descendiente", graficó.

Por otro lado, anticipó que "está por salir" el decreto que hay un aumento "casi idéntico" para los trabajadores estatales. "Para los estatales el documento está en sus puntos finales de redacción y la idea es que haya un límite", dijo. Y consultado sobre si el techo era de 60 mil pesos, el ministro respondió "es probable", pero no lo confirmó.



"El compromiso es también para los estatales que no van a perder salarios", aclaró.



Sobre la reacción de los empresarios en referencia al aumento que deberán acatar y pagar a sus empleados, Moroni explicó que "en general lo acataron bien, hubo buenas reacciones, solo plantearon algunos temas en las contribuciones patronales y acceso al crédito que por supuesto, supimos escuchar", detalló.