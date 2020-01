Martín Tetaz, sobre Precios Cuidados: "No es una herramienta para atacar la inflación"

El economista Martín Tetaz expresó sus dudas sobre la implementación del programa "Precios Cuidados", el acuerdo relanzado por el gobierno de Alberto Fernández con el objetivo de servir de referencia para que los productos en góndola no se incrementen de forma imprevista pero, además, para intentar repuntar el consumo.

El programa, que se prolongará por un año y será controlado por la Secretaría de Comercio Interior y por los usuarios a través de una aplicación, está integrado por 310 productos, con una reducción promedio de precios de 8 por ciento.

Más allá de los objetivos y deseos del Gobierno, la puesta en marcha del programa ya generó controversia por los productos incluidos y, algunos especialistas alzaron su voz para expresar una visión distinta sobre su éxito y validez.

En Twitter, Tetaz brindó detalles sobre su particular visión del programa.

"Precios Cuidados es un instrumento que busca fijar precios de referencia para influir sobre el nivel y la dispersión de los precios. No es una herramienta para atacar la inflación", clarificó el economista. Según su visión, Tetaz cree que el programa sirve para tener precios de referencia que sean "justos" y así lograr que los consumidores no acepten precios muy por encima de ese número.

"Si los consumidores pudieran conocer el precio promedio de un producto (el "precio justo"), habría menos dispersión, porque menos gente estaría dispuesta a pagar un precio más alto. Pero en alta inflación es común que no sepamos cuánto valen las cosas, debilitando la competencia", expresó.

Como suele ocurrir, el mensaje rápidamente generó revuelo en la plataforma y muchos usuarios decidieron participar con su opinión.

