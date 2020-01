Gobierno confirmó que trabaja en la rescisión de los contratos por obras del soterramiento del Sarmiento

El ministro de Transporte, Mario Meoni, dijo que tal como está planteado en los acuerdos vigentes "es necesario invertir más de 1.500 millones de dólares"

El ministro de Transporte, Mario Meoni, dijo que el Gobierno está "trabajando y avanzando" en la "rescisión" de los contratos por las obras del soterramiento de la línea ferroviaria del Sarmiento, porque "como está planteado hoy, es inviable".



En conferencia de prensa en Casa Rosada, Meoni precisó tal como está planteado en los contratos vigentes "es necesario invertir más de 1500 millones de dólares" y que, "en el marco de la crisis que existe hoy, no podemos llevar adelante una obra de esas características que, además, viene con muchas dificultades" ya que hoy "están absolutamente paralizadas".



Dijo también que hay diálogo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para definir cuál será el "proyecto viable" para llevar adelante esa obra en el futuro, aunque para avanzar en ese sentido deberá consumarse una "rescisión de contrato" que "no impacte en un juicio millonario contra el Estado".



"Muchas veces se han tomado decisiones políticas en la Argentina que son impactantes a la hora de un título, pero que después tiene consecuencias económicas muy graves y nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a cuidar los recursos. Quiero ser muy prudente respecto de esto", señaló Meoni.



En ese sentido, explicó que se están evaluando los alcances jurídicos y económicos sobre la revisión de los certificados que hay que pagar de la obra ejecutada y agregó que la apuesta del Gobierno es cumplir con un "reclamo razonable" que pudieran hacer las empresas contratistas a la hora de la rescisión.



"Tenemos tres etapas de discusión: una de carácter técnico sobre cómo se resuelve y se continúa la obra; una segunda de carácter jurídico, acerca de si es posible esa rescisión sin impacto negativo para el Estado; y una tercera de índole económico, para ver si lo que se reclama y se demanda es justo o no", concluyó.



Meoni estuvo escoltado por su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens, durante una conferencia de prensa convocada para explicar los alcances de la firma de un convenio con las cámaras de transporte, que contempla descuentos para traslados en servicios de mediana y larga distancia hacia distintos destinos turísticos del interior del país.

Lammens anunció la firma de un convenio con las cámaras empresarias del transporte de pasajeros, que contemplará descuentos para traslados hacia distintos puntos de las zonas turísticas y en especial para los complejos estatales de Chapadmalal, en la provincia de Buenos Aires, y Embalse, Córdoba, que serán puestos en valor.



"Uno de los objetivos que tenemos es promover el turismo interno, porque sabemos que es una herramienta fundamental y generador de empleo, y este convenio tiene el fin de acerca a todos los sectores sociales la posibilidad de vacacionar", indicó Lammens.



También explicó que "se trata de un acuerdo marco que contempla descuentos "no sólo para los destinos de Chapadmalal y Embalse, sino para cualquier otra zona del país. Para estos dos primeros, el descuento será del 50% y en el resto de los destinos se harán a través de convenios específicos que serán anunciados oportunamente".



En los descuentos "están incluidos los hoteles de Chapadmalal y Embalse, pero no otros establecimientos, y ese es un convenio con el que estamos trabajando con la Cámara de Hoteleros Privados en el mismo sentido con que lo hicimos con los empresarios del transporte", agregó.



El acuerdo tiene una duración "de dos años", y la inclusión de los diferentes puntos turísticos "se irán anunciando a medida en que se vayan realizando los convenios por destino", indicó Lammens.