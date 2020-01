Axel Kicillof, sobre la negociación de la deuda: "Hay bonistas que ya aceptaron la propuesta de la Provincia"

El gobernador bonaerense señaló que la decisión de diferir la deuda es una estrategia en consonancia con los principios del Gobierno nacional

En el marco del viaje presidencial a Israel, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof habló desde Jerusalén sobre la negociación que está llevando adelante con los bonistas, tras haberles presentado la decisión de alargar hasta el 31 de enero el plazo para definir si aceptarán o no el pedido de diferimiento de la deuda provincial que vencía el 26 de enero.



"Hay bonistas que ya aceptaron la propuesta de la Provincia, pero hay otros con los que veníamos dialogando la posibilidad de extender el plazo de forma tal que se decidió dar ese paso", dijo el Gobernador.

"Es una estrategia en consonancia con la estrategia nacional y con los principios del Gobierno. Se está pidiendo exclusivamente que se posponga el vencimiento al 1 de mayo cuando esté más afincado el Gobierno", dijo en declaraciones a los medios.



Si bien afirmó que algunos aceptaron la propuesta, no precisó cuántos fueron, pero agregó al respecto: "Esperemos que lo antes posible podamos tener una oferta aceptada".



"Esperamos que llegue a una solución constructiva y de buena fe. Se requiere de la buena fe de las dos partes. Hasta que no hayamos concluido un proceso, que es muy delicado, tener en el primer vencimiento del año u$s3 mil millones, como el diálogo sigue abierto me hace pensar que estamos todos buscando lo mismo", indicó.



"Asumimos el 11 –de diciembre–, el 20 convocamos a todos los bonistas, después vinieron las Fiestas, y el 7 de enero convocamos formalmente a los tenedores de esta serie y el 14 presentamos la propuesta. Venimos haciéndolo lo más rápido posible", explicó el gobernador.