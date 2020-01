Para Ferreres, la inflación bajará en los próximos meses y estará entre 2,5% y 2,7 por ciento

POrlando Ferreres estimó que la inflación "va a bajar" en los próximos meses y vaticinó que se ubicará entre "2,5% y 2,7%" durante enero y febrero. Además, consideró "posible" que el Gobierno encuentre una "solución" para la deuda para fines de marzo.



"Va a bajar la inflación. Para enero, calculamos que un 2,5% ó 2,7% y para febrero, posiblemente, lo mismo. No esperamos ningún aumento importante", señaló en declaraciones radiales.



Sin embargo, advirtió que habrá que seguir de cerca lo que suceda cuando empiecen a vencer los plazos de congelamientos dispuestos por el Gobierno.



"Cuando empiecen a aparecer esos aumentos, puede venir una inflación y, encima, la cantidad de dinero aumentó más que en otros años durante diciembre y enero. Ahora tendría que venir una reducción en esa cantidad de dinero y estamos esperando la última semana de enero para ver si se reduce", explicó.



En esa línea, alertó: "Es un tema peligroso porque con mucha cantidad de dinero es difícil que baje la inflación".



Con relación a la deuda, el economista consideró que "es posible encontrar la solución para el 31 de marzo y que, de ahí en adelante, comiencen otros programas que puedan dar un poco de crecimiento económico".



"Es probable que el Gobierno resuelva las negociaciones de la deuda para fines de marzo porque no está tan dispersa la cantidad de deudores de la deuda pública argentina", detalló.



Y agregó: "Son fondos de inversión y es mucho más fácil poder hablar y adecuarse con ellos. Los bonistas prefieren quitas de intereses y no de capital".



De todos modos, advirtió: "Tiene que ser una quita importante de forma tal que la proyección del futuro del sector externo dé bien y pueda ser pagado con reservas y generación de exportaciones. Es lo típico de cualquier concurso privado".



Al ser consultado respecto del tipo de cambio, Ferreres sostuvo que "hay que moverlo porque a ese dólar bajo se aplican los derechos de exportación".



Y evaluó, en el cierre, que un cambio atrasado "va a traer problemas con el campo".



"Creo que eso va a tener que empezar a moverse. Ya hay prevista una huelga de comercialización del campo que van empezar a sentirse sus efectos en la medida en que se prolongue", concluyó.