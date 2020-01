Tasas de interés: cuál es la amenaza que prepara el Banco Central

El BCRA pretende que las entidades sean más agresivas en la baja de las tasas de interés que cobran por los préstamos que ofrecen a sus clientes.

En estos días se da una discusión muy fuerte entre las autoridades del Banco Central y los banqueros.

El organismo que conduce Miguel Pesce pretende que las entidades financieras sean más agresivas en la baja de las tasas de interés que cobran por los préstamos que ofrecen a sus clientes.

En efecto, el Banco Central no descarta apelar al Artículo 4 de su Carta Orgánica, específicamente al inciso b, que dice que el BCRA puede "regular la cantidad de dinero y las tasas de interés y regular y orientar el crédito". La medida se traduce en ponerle tope a la tasa que cobran los bancos, señala Clarín.



Los banqueros argumentan que no es tan sencillo reducir las tasas de interés porque los préstamos habitualmente se entregan a plazos mucho mayores a los plazos a que tienen depositado el dinero sus cliente..



En el Central están siguiendo de cerca las tasas que ofrecen los bancos no tanto a las empresas (donde ya se habilitaron líneas para Pymes al 40% anual a cambio de un relajamiento en los encajes), y consideran que es una exageración que las tarjetas de crédito cobren tasas superiores al 70% anual, de piso, por el financiamiento con tarjeta de crédito.



La visión que tienen en el Banco Central es que si las tasas de interés no bajan mucho habrá un impacto importante sobre las cuentas de las familias que durante los últimos meses tomaron créditos para financiar consumos y desde hace rato enfrentan el pago de cuotas con ingresos familiares que perdieron poder adquisitivo contra la suba de la inflación.



En un banco privado de primera línea señalaron al matutino que obviamente están al tanto de las ideas que se manejan en el Banco Central sobre el costo del crédito.

"La oferta de crédito va a avanzar de manera cuidadosa por el motivo que esgrime el Gobierno ante cada paso que está dando en estos días: está todo supeditado al resultado de la renegociación de la deuda. Si eso sale bien, es obvio que los bancos vamos a salir a matarnos para otorgar créditos y la tasa de interés va a bajar naturalmente, pero si esa negociación se estira y el resultado es incierto, todos vamos a ser precavidos"", advirtieron.