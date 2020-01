Mercado Libre vendió $1.300 millones en Lecaps días previos al reperfilamiento del gobierno de Macri

La empresa de Marcos Galperín decía que su Fondo Común no estaba compuesto por ninguno de los títulos de deuda pública que se vieron afectados

Doce días antes de que el ex ministro de Economía Hernán Lacunza anunciara el año pasado el reperfilamiento con el que se postergó el pago de Letras del Tesoro durante seis meses, Mercado Libre vendió sus tenencias en estos títulos.



De esta manera, al desprenderse de $1.126,4 millones en Lecaps S30G9, $151,9 millones en Lecaps S13S9 y $18,1 millones en Letes L2DG9, según informó LPO, evitó quedar atrapada en el default.

Te puede interesar Gobierno espera inflación menor a 3% en enero y prepara medidas para frenar subas en alimentos

Un día después de que se diera a conocer la medida, cuando los bancos suspendían las operaciones con fondos de inversión, la empresa de Marcos Galperín decía sobre su Fondo Común de Mercado Pago, a través de un comunicado: "No está compuesto por ninguno de los títulos de deuda pública que se vieron afectados y por lo tanto está operando con normalidad".



La amistad entre el empresario y el expresidente Mauricio Macri, quien a lo largo de su gestión dio muestras de su favoritismo, despierta algunas dudas.



Por ejemplo a fines de 2017, la AFIP le reclamó al gigante del comercio electrónico la devolución de 500 millones de pesos por impuestos no pagados y Macri respaldó a la firma, incluso forzando la renuncia de quien era en ese momento titular del ente recaudador, Alberto Abad.



Pero eso no es todo. Para ese entonces, Macri también presionó a las autoridades del Banco Nación para destrabar un préstamo Mercado LIbre por $4.000 millones.



A su vez, la administración Cambiemos impulsó una nueva "ley del conocimiento" que desató el enojo del dirigente social Juan Grabois por regalarle a Mercado Libre "el 70% de las contribuciones y el 60% del impuesto a las ganancias"; ley que fue derogada recientemente por Alberto Fernández, lo que provocó el reclamo del bloque de diputados de Juntos por el Cambio, que presentó un proyecto de resolución para restablecer la normativa.



El trato preferencial de Cambiemos hacia esta empresa es indiscutible, y más con este nuevo caso que sale a la luz de los Lecaps