"Si no llegaba el FMI, Macri no terminaba su mandato"

Iván Cachanosky se refirió a la actual situación económica y social que atraviesa el país. También hizo hincapié en el problema de la deuda externa

El Economista Jefe en Libertad y Progreso, Iván Cachanosky, se refirió a la actual situación económica y social que atraviesa el país e hizo especial hincapié en el problema de la deuda externa con el FMI y los acreedores privados.



En primera instancia, Cachanosky criticó las políticas del gobierno de cambiemos y explicó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) garantizó el cumplimiento del mandato presidencial mediante la emisión de un préstamo histórico para la entidad. Al respecto señaló: "Si no llegaba el FMI, Macri no terminaba su mandato, eso está clarísimo".



"Me parece que la gestión de Macri hay que dividirla en dos: pre FMI y post FMI", señaló el experto en materia económica. Luego de que el gobierno no pudo acceder los mercados internacionales de crédito, el FMI apareció como el prestador de última instancia. Esto agravó la situación crediticia del país, la cual aumentó hasta el 90% de su PBI.



A su vez, también apunto contra los primeros años de la gestión de Juntos por el Cambio. Sobre este último punto explicó: "Durante el pre FMI hubo un relajo, se habla de gradualismo. A mi entender hubo una especie de inacción en términos fiscales".

En esta misma dirección precisó: "El déficit fiscal primario heredado era de 3,8%, en 2018 subió a 4,3% y en 2017 bajó de vuelta a 3,8% con lo cual no hubo un gradualismo".



La primera etapa del macrismo culmina en los primeros meses de 2018, cuando el aumento del déficit fiscal obligó a Mauricio Macri a acudir al fondo. "En marzo de 2018 cambia el contexto internacional", explicó Cachanosky. Finalmente, el economista hizo un parangón futbolero: "El FMI es una especie de Caruso Lombardi que te trata de salvar del descenso".