Round final entre Kicillof y los fondos "díscolos": la Provincia tiene tiempo hasta hoy al mediodía para evitar el default

El plazo vencía a las 6 de la mañana y ahora se extiendió. Kicillof tiene más del 50% de adhesión pero el fondo Fidelity se mantienen inflexible a aceptar

Un último y extenuante round le espera a Axel Kicillof y un grupo de acreedores "díscolos" antes de que suene la campana. La Provincia tuvo hoy que extender el plazo de la operación hasta las 12 del mediodía hora de Buenos Aires cuando ayer había informado que el período de aceptación para los bonistas era hasta este martes 4 de febrero a las seis de la mañana -hora de Buenos Aires (las 10 en Bruselas, el parámetro que puso la "enmienda" bonaerense).

Otra extensión de los tiempos para cerrar la operación tienen que ver con las frenéticas negociaciones que se siguen llevando adelante para poder evitar el default de la deuda.

Las negociaciones, dicen en el ámbito de Kicillof, siguen firmes con la intención de llegar al número mágico: el famoso 75% de adhesión necesario para patear los vencimientos al primero de mayo.

Según fuentes del mercado con conocimiento del tema, la Provincia ya tiene más del 50% de las voluntades. Pero faltaría un grupo liderado por uno de los fondos de inversión más grandes del mundo que se todavía se resiste.

En las últimas horas trascendió que el "destino" de la PBA está manos del fondo Fidelity, que tendría casi el 17% del bono Buenos Aires 2021, pero que sumado a un puñado de otros jugadores con tenencias menores, en su conjunto, tienen alrededor del 25% de la emisión. Esto es, son los que están trabando que se llegue a un entendimiento con el resto de los acreedores.

"Hay un fondo en particular que se mantiene inflexible a la propuesta comunicada por la PBA", confirman en el mercado.

Si bien el lunes un autoproclamado Comité de Acreedores de la provincia aceptó la oferta de Kicillof -la última, que paga el 30% del capital en juego (además de los intereses por adelantado)-, aún quedan voluntadas por sumar.

Sin especificar de cuál se trata, Kicillof dijo que existe un fondo "que tiene una cantidad muy significativa (de bonos) y que no está de momento mostrando el mismo grado de adhesión o ayuda en el diálogo constructivo y de buena fe" que se lleva adelante con los acreedores.

El mandatario bonaerense precisó que "estamos mostrando que lo mejor para solucionar este problema es hacerlo ordenadamente, sin que haya turbulencias ni problemas", y puso de relieve que su administración aguarda "que acepten la propuesta" tras haber "mostrado buena voluntad e intención de solucionar el tema".

¿Podrían convencer a Fidelity & compañía? "Yo los conozco perfectamente, son fondos de real money, hacen un estudio muy profundo de los números fiscales, van a tener que demostrarles que no tienen plata para pagar", dice una fuente que tuvo que negociar con ellos más de una vez en la función pública.

"No son boludos, manejan guita de institucionales muy grandes, compañías de seguro, seguros de retiro, vida, etc. No es joda, si no los convencen van a juicio, no lo van a dudar. No sé si la Provincia les mostró los números, pero no los vas a convencer con la 'buen fe'", se explayó quien los tuvo que "padecer" para colocarles un bono.

Quienes tratan con ellos cuentan que al momento de sentarse a negociar, son muy demandantes. "Preguntan mucho, tienen un análisis de research muy exhaustivo de todo. No podés ir a hablar con ellos si no tenés todos los números afinados, son terribles. Son muy insistentes", cuentan.



Fidelity, con sede en Boston, asesora a 30 millones de inversores individuales, maneja casi 30 millones de cuentas y activos por 7,8 billones de dólares. Es uno de los grandes jugadores a nivel mundial.

Lejos de lo que se puede pensar, no es un ningún "fondo buitre", sino todo lo contrario. Es de los más "prolijos" del mercado y de la clase de fondos que invierten en las emisiones primarias (o sea, cuando nace un bono) y no tanto en el mercado secundario especulando con precios baratos para aprovechar.

De ahí la mayor complejidad con Kicillof. Fidelity no aceptará alegremente que no se pueda pagar sin ver los números y la estrategia de la PBA. Los números incluso hacia adelante, porque -según su razonamiento- sin una hoja de ruta viable tampoco vale la pena esperar al primero de mayo.

Especulaciones de último momento hablaban de la chance que algunos otros fondos que tienen el bono de la Provincia "intercedieran" ante Fidelity. Ya no los funcionarios de Economía de Buenos Aires, sino que directamente gestores de otros fondos trataran de convencer a Fidelity.

"Es una posibilidad, ya ha pasado en otras transacciones. Pensá que entre ellos todos se conocen, quizás haya algo que puedan hacer para que cambien de parecer", especulaba un operador que mantiene trato con estos inversores.

Clave del tema también es que Fidelity pedía el repago del 50% del capital, según trascendidos en el mercado. Algo más de lo que finalmente la PBA terminó cediendo, que fue el 30%.

Será crucial lo que se conozca en las próximas horas para saber si Kicillof puede esquivar el default y la catarata de problemas que surgirán si termina fallando la estrategia.