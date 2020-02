El Gobierno va por la sanción de la ley para la renegociación de la deuda

El Senado comenzó a tratar el proyecto elaborado por el ministro Martín Guzmán. Juntos por el Cambio ya dio su aval en comisión

El oficialismo buscará convertir en ley este miércoles el proyecto de ley para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública externa, en la previa de las negociaciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, con los acreedores. Cuenta con el apoyo de Juntos por el Cambio y de senadores de expresiones minoritarias.



Este martes, la comisión de Presupuesto y Hacienda aprobó el dictamen. El trámite parlamentario fue casi exprés: dos horas duró la reunión.

La semana pasada hubo reunión de comisiones en Diputados el martes y el miércoles siete horas de debate en el reciento para que se votara la media sanción con amplio respaldo opositor. Excepto dos votos en contra de la izquierda y la abstención de un socialista, el Frente de Todos logró el aval del peronismo que representa a algunos gobernadores y principalmente el de Juntos por el Cambio. El acuerdo se replicará hoy en la cámara Alta.



La sesión es presidida por la senadora de Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala quien como presidenta provisional está al frente del debate, ya que Cristina Kirchner está a cargo del Ejecutivo mientras Alberto Fernández se encuentra de gira en Europa.



El acuerdo que posibilitará el tránsito sin sobresaltos del proyecto elaborado por el ministro de Hacienda Martín Guzmán lo negociaron Sergio Massa como presidente de Diputados y Máximo Kirchner como jefe del bloque oficialista con el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negrio; el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; el diputado del PRO y vice de la Cámara Alvaro González; el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y los gobernadores Gerardo Morales, Rodolfo Suárez y Gustavo Valdéz.

Para terminar de convencerlos el jefe de gabinete Santiago Cafiero y el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, se sumaron a las conversaciones y acordaron ayudar a las provincias en las negociaciones por sus respectivas deudas. Habrá para ello una mesa de trabajo entre el Parlamento, las provincias y el Gobierno y se sumarán los representantes de otras provincias por pedido de sus diputados. Municipios como Río Cuarto y Córdoba Capital, son algunos de los que necesitan también sentarse en esa mesa.



Producto de ese acuerdo la ley tuvo 224 votos en Diputados y aval en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado que preside el cordobés Carlos Caserio. Hoy necesitan los dos tercios de los votos por la rapidez en que se trata. Tal vez el resultado sea un apoyo unánime ya que a pesar de algunas preguntas y cuestionamientos (como conocer el Presupuesto 2020 o cuál será la propuesta argentina a los acreedores), no hubo oposición en el debate en comisión.



La ley es un marco legal para la negociación, un paraguas bajo el cual debe conversarse pero no establece cuál será la propuesta de Argentina.



El proyecto, tras unas pocas modificaciones hechas en Diputados, declara "prioritaria" la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa. Incluye en su articulado los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 y los títulos públicos emitidos desde el año 2016, la mayoría con jurisdicción neoyorkina.



Por otra parte, en la sesión tomarán estado parlamentario los pliegos de embajadores y diplomáticos, todos enviados por el Poder Ejecutivo: del ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, propuesto como embajador en México; el ex vicepresidente Carlos "Chaco" Álvarez, que irá a Perú; Rodolfo Gil, que irá a Portugal; y Alberto Iribarne, impulsado para Montevideo.



También ingresarán los pliegos de Jorge Argüello, propuesto para Washington; y de tres ex gobernadores, Daniel Scioli (Brasil); Sergio Urribarri (Israel); y Domingo Peppo (Paraguay), a los que se suma Alfredo Atanasof, propuesto para Bulgaria.



Como diplomáticos fueron propuestos también el ex legislador Fernando "Pino" Solanas para la Unesco; Mariano Kestelboim para la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) y el exlegislador Carlos Raimundi para la OEA (Organización de Estados Americanos).