Kicillof busca evitar un conflicto con los docentes: tras postergar el aumento, convoca a paritarias

El gobernador bonaerense dijo que la primera tarea de su gestión fue la de relevar las condiciones de las escuelas para que las clases empiecen en marzo

El gobernador bonaerense Axel Kicillof convocó a los gremios docentes y estatales de la provincia a paritarias para el próximo lunes.

Asimismo, dijo que lo primero que hizo al asumir su gestión, en diciembre pasado, "fue encarar el tema de la infraestructura escolar" y consignó que se relevaron 750 escuelas que no estaban en condiciones de empezar las clases en marzo, ante los reclamos de los gremios por la postergación de pago de un remanente de diciembre en los salarios docentes.

"No voy a hablar de tragedias ni golpes bajos, pero relevamos 750 escuelas que no estaban en condiciones de empezar las clases. Empezó el plan para que puedan iniciar las clases en marzo, cosa que no venía pasando porque había muchas escuelas cerradas por esta cuestión", sostuvo en declaraciones a Radio Con Vos.

A las 16 del lunes será el primer encuentro con los estatales, mientras que a las 17:30 está prevista la reunión con los docentes. El martes también se reunirá con los trabajadores de salud.

La convocatoria llega un día después de la polémica generada en torno a la postergación del pago de un aumento a los docentes. Es que el gobernador definió aplazar un remanente correspondiente a la cláusula gatillo de diciembre por la "situación financiera sumamente compleja" que atraviesa la provincia de Buenos Aires.

La ex gobernadora María Eugenia Vidal firmó en 2019 una paritaria que disponía una cláusula gatillo trimestral. Por eso los docentes cobrarán sus salarios de enero con un aumento del 11,7 por ciento. Ese incremento, que contempla las cuotas del último trimestre, dejará al margen una suba vinculada al aguinaldo de diciembre.

En ese aspecto, la actual administración buscará resolver el aumento salarial sin aplicar la cláusula de ajuste por inflación. Este mecanismo, que los técnicos consideran "indexatorio" ya había sido rechazado también en el entorno del presidente Alberto Fernández​.

La idea es no repetir el esquema de aumento automático en función del índice de inflación usado en el último tramo del gobierno de Mauricio Macri.

Pero las autoridades provinciales indican que hay otros temas para discutir en la reunión del próximo lunes, además del salarial como son la infraestructura, las condiciones laborales, la situación social de los alumnos y el trabajo con los gremios sin necesidad de hablar de la situación del ingreso de los agentes.

El objetivo de máxima sería un acuerdo anual que permita "elaborar un plan a mediano plazo" que incluya todos los ítems mencionados anteriormente.

Evitar la crisis

Tras una incertidumbre inicial, los cinco sindicatos que componen el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) -Suteba, Feb, Udocba, Amet y Sadop- cuestionaron la postergación de ese remanente.

"El gobierno provincial notifica que no puede hacer frente este mes al remanente correspondiente a diciembre, el cual saldará durante marzo. Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense estamos realizando en este momento el reclamo correspondiente", planteó el FUDB en un comunicado.

Roberto Baradel, secretario general de Suteba, también se expresó a través de cuenta de Twitter: "Aún sabiendo que Vidal dejó una provincia devastada, para el Suteba el salario de los docentes, la inversión en infraestructura y en comedores escolares siempre fueron, son y serán una prioridad. Por eso, demandamos que se abone el remanente de deuda de diciembre, que es parte del salario de los docentes", señaló.

"Es una barbaridad que no haya claúsula gatillo. Si no hay, vamos a tener que discutir cada tres meses el salario y vamos a pasar el año discutiendo y es un tema que desgasta", dijo el secretario General de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), Miguel Ángel Díaz, a Radio Metro, y sugirió: " Lo mejor que puede hacer el Gobierno que basó su campaña en los jubilados y docentes es rescatar a los docentes, y dar un aumento sustancial en serio porque hemos perdido alrededor de un 16% de poder adquisitivo en los últimos años".

Ante las críticas, el gobernador intentó bajar el tono a la polémica al sostener que "el aumento correspondiente a la inflación de octubre, noviembre y diciembre" se pagará en febrero, y lo que se prorroga un mes es un adicional "retroactivo correspondiente a la pérdida del poder adquisitivo de diciembre".

El gobernador insistió en que la decisión de postergar el pago del adicional no está relacionado al intento fallido de renegociar el vencimiento de la deuda con los bonistas, y adelantó que "la idea es que los docentes no pierdan contra la inflación".