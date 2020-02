Se va del FMI David Lipton, uno de los que más apoyó el crédito para Argentina y el plan de Macri

El primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), David Lipton, abandonará el organismo a fines de este mes en medio de cambios en la estructura de liderazgo que lleva adelante la jefa Kristalina Georgieva.

Lipton fue en 2018 el funcionario del Fondo Monetario que más apoyó el otorgamiento del crédito de hasta 56.300 millones de dólares para la Argentina y quien respaldó el plan económico planteado por el gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

Georgieva fue la encargada de anunciar la retirada de Lipton con un mensaje en sus redes sociales: "Estoy profundamente agradecida con David Lipton, el primer subdirector gerente adjunto del FMI, por su inestimable servicio a nuestros miembros y a la economía mundial a través de su experiencia y conocimientos sobresalientes".

La directora gerente del Fondo dijo que la salida del economista inglés se da en "un contexto de cambios" que hará en el equipo de liderazgo.

I am deeply grateful to David Lipton, the IMF’s longest-serving First Deputy Managing Director, for his invaluable service to our members and the global economy through his outstanding experience and expertise. Thank you, @Lipton_IMF! https://t.co/FhnbnJpEaZ pic.twitter.com/MDnIDamk3Z