Advierten que si Vicentin cierra "sería un caos para la región"

Lo advirtió el intendente de Ricardone donde la firma tiene la playa de camiones. "Nunca me imaginé que esta empresa podría llegar a esto", señaló.

Son más de dos mil las fuentes laborales que penden de la continuidad de Vicentín y ante esa situación el cordón industrial del Gran Rosario se puso en alerta.

La CGT San Lorenzo convocó a los intendentes, jefes comunales y al senador departamental para analizar cómo posicionarse ante el anuncio del estrés financiero de la compañía y la convocatoria de acreedores, para garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo.

En la cumbre, que relató La Capital de Rosario, estuvieron los intendentes de San Lorenzo, Leonardo Raimundo; de Capitán Bermúdez, Daniel Cinalli, de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli; de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, el jefe comunal de Ricardone, Juan Carlos Doria; el senador por San Lorenzo, Armando Traferri y el diputado provincial, presidente de la comisión de Industria, Comercio y Turismo, José León Garibay.

Allí fue el propio jefe comunal de Ricardone el que se mostró inquieto. "No veo muy clara la solución, si cerrara sería un caos para la región. Me pareció correcta la unión de fuerzas, pero no le veo la salida", dijo.

Además, confió: "Hay una economía salvaje que venimos soportando. Nunca me imaginé que esta empresa de renombre podría llegar a esto".

La empresa funciona en el cordón industrial desde los 80, y si bien a lo largo de su historia tuvo algunos cimbronazos ninguno se asemeja a la situación actual.

"Estamos preocupados. Son mil fuentes laborales directas, pero tenemos que hablar de dos mil entre camioneros, gastronomía, Uocra, cooperativas, pequeñas y medianas empresas que aportaban sus servicios, y muchos más que dependen directamente de Vicentín. Y hay que multiplicarlo por las familias. Es muy alarmante", sostuvo Pablo Reguera, el titular de Aceiteros San Lorenzo.