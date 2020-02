Axel Kicillof se emocionó y les pidió a los que piensan sólo en los acreedores que "abran la cabeza"

El Gobernador bonaerense Aires aseguró que a la hora de dar seguridad jurídica y certidumbre están primero los ciudadanos de la provincia

El Gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a afirmar que su gestión priorizará a los ciudadanos de la provincia frente a los acreedores, bancos, empresas multinacionales y grandes inversores.

Así, volvió a hablar de la situación de endeudamiento luego de que la semana el Gobierno provincial pagará u$s250 millones de dólares de un bono para evitar ser declarada en default, tras fracasar un acuerdo con acreedores.



El Gobernador, con la voz quebrada, se emocionó al hablar sobre la necesidad de que la seguridad jurídica y la certidumbre sean primero para los bonaerenses y luego para los acreedores.



"Cuando se habla de los bonistas, acreedores de la deuda externa, las multinacionales, los inversores extranjeros siempre se dice que le exigen a la Argentina seguridad jurídica, menos incertidumbre, que se le respete el derecho de la propiedad. Es el sacrosanto derecho para los grandes capitalistas, para los grandes negocios, para los grandes bancos", señaló Kicillof en un discurso durante una entrega de escrituras y títulos de propiedad para ciudadanos del municipio de Almirante Brown.

"Siempre para ellos hay certidumbre, derechos de propiedad. Está todo bien; pero ¿cómo el Gobierno de la provincia de Buenos Aires no va a poner primero y adelante los derechos de propiedad, la seguridad jurídica y la certidumbre para los vecinos y las vecinas de la provincia de Buenos Aires?", continuó.



Luego, señaló que hay familias que llegaron a tener una vivienda con esfuerzo pero no pudieron escriturar esa propiedad, por los costos. Por eso, el Gobierno provincial comenzó un programa de escrituración de viviendas "Mi escritura, mi casa" que entregó ya 700 escrituras y espera llegar a las 30.000 en el año, el doble que durante el año anterior. Por otro lado, precisaron que en la provincia hay 800.000 familias que no cuentan con la escritura que acredite que son propietarios de su vivienda.



"Este Gobierno viene a garantizarle la propiedad y viene a garantizarle la vivienda a los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Lo iremos haciendo lo más rápido posible. Aquellos que solo piensan en los bancos inversores y los acreedores tendrían que abrir un poco la cabeza. El futuro de nuestra provincia, de nuestro país, está en su pueblo. El motor de la provincia de Buenos Aires es el pueblo de la provincia de Buenos Aires", cerró su discurso.



El gobernador de la provincia presentó este miércoles "Mi escritura, mi casa", un programa de regularización dominial, en la ciudad de Adrogué, donde varias familias recibieron sus escrituras. Entre otros funcionarios, acompañaron a Kicillof, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. También estuvo presente el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, y el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta.