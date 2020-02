La deuda con el fondo, la llave para destrabar Vaca Muerta

El diálogo entre el Gobierno y las petroleras está reducido a la mínima expresión y se espera que la situación mejore en el segundo semestre

Los productores de hidrocarburos no convencionales no ofrecen buenas perspectivas están preocupados por el futuro del sector en la Argentina y no esperan una mejoría antes del segundo trimestre.

El diálogo entre las nuevas autoridades y los principales actores de la industria quedó reducido a la mínima expresión, y el intento de los gremios por reactivarlo a través de la nueva Mesa Vaca Muerta, luego de la cancelación de los despidos, quedó en la nada.



"Aún no nos hemos juntado. He tenido varios asuntos que resolver acá en Neuquén y por eso no he podido viajar a Buenos Aires. Espero que antes de que termine la semana lo pueda activar", aseguró el titular del sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, en diálogo con Energía On.



"Hasta que no esté resulta la macroeconomía, no tiene mucho sentido juntarse y acordar objetivos si no sabés si vas a entrar en default en un mes", dijeron desde una de las operadoras con desarrollos masivos en la formación.



El gremio irá en la misma línea, porque de seguir sin actividad, en el corto plazo pueden volver a circular los telegramas. Por lo pronto, el nivel de fracturas volvió a caer en enero y no parece que vaya a revertirse.



"Si no se arregla el tema de fondo que es el precio en boca de pozo, el de los combustibles, las retenciones y todo lo que mencionan las empresas que es la causa por la cual se bajaron los equipos, vamos a volver a lo mismo", definió Pereyra.



Lo que piden desde el sector privado y los gremios es previo a lo que puede aportar la ley de blindaje. "El tratamiento de la modificación de la ley de hidrocarburos está bien, pero los temas que hoy tienen frenada la actividad no los toca la ley", aseguró Pereyra.



"La ley busca darle una cierta idea de largo plazo. Exceptuando el tema caliente que es básicamente si se les va a permitir a las empresas saltar el cepo, el resto son cuestiones que pueden resolver con resoluciones", expresó a Energía On una importante fuente del sector.



Desde varios sectores de la industria entienden -no comparten- la idea de postergar el tratamiento de la ley. Coinciden que esperar unos meses para ver dónde culmina todo es lo mejor para saber sobre qué base pueden planificar inversiones.



Lo cierto es que antes de comenzar a discutir el precio de los combustibles, el del gas o las retenciones el problema al que se enfrenta Vaca Muerta es dual: para las firmas extranjeras el control de capitales hace que Argentina sea poco competitiva en comparación a su porfolio internacional y limita las proyecciones. Para las empresas de capitales nacionales no hay lugar de dónde sacar plata a tasas razonables, en operación, la billetera es acotada y en servicio es casi imposible mantenerse con tecnología de punta.



"Acá hay varios temas que no debemos desconocer, una es la deuda externa que tenemos que hasta tanto no renegocie, vamos a estar atado permanente a los compromisos con el FMI. Si se refinancia, ahí si podemos pensar en un país en desarrollo", cerró Pereyra.