Melconian: "El discurso de Guzmán en el Congreso fue de cabotaje"

El economista planteó que el mensaje del funcionario buscó satisfacer a los legisladores pero no define cuál será la estrategia para negociar

Carlos Melconian definió el mensaje del ministro de Economía, Martín Guzmán, ante el Congreso Nacional como "un discurso de cabotaje".

Te puede interesar Uber, Cabify y Beat ahora también compiten por los conductores con distintos programas de incentivos

Su planteo -explicó- no es despectivo, sino que busca marcar un contraste entre las inquietudes que debe enfrentar el gobierno en el plano local con respecto a las respuestas que exigen los acreedores internacionales.



"Lo de ayer fue de cabotaje, es lo habitual que sucede cuando un ministro va al Congreso y tiene que salir airoso de las preguntas que le hacen. ¿Creen que después va a ir a negociar la deuda con ese discurso? Esa es otra historia", planteó el ex presidente del Banco Nación en declaraciones radiales.



Al desmenuzar el discurso en la Cámara de Diputados, el economista puntualizó un frase donde Guzmán habló de senderos que tienen rangos en cuanto a la política fiscal y comercial. "Esa es la frase que define el programa, que es un programa históricamente ochentista, peronista, que implica la compra de dólares con emisión de pesos para honrar las obligaciones con los acreedores", desarrolló.



De acuerdo a su visión, el corazón del programa económico del gobierno de Alberto Fernández es el cepo "hard", que vino para quedarse porque si el Banco Central no logra comprar entre USD 8 mil y USD 9 mil millones al año, el país deberá enfrentar severas dificultades.



"Con la lágrima del comercio exterior y de las exportaciones, tenés que llevar a cero la dolarización y el turismo. Y la columna vertebral de eso es el cepo, el equilibrio basado en la presión fiscal y el grano de la deuda, que es un foco de emisión que no quieras tener... Mientras tanto das la batalla de querer revitalizar el peso y toda esa historia... Y ahí arrancás", graficó Melconian.



El especialista aseguró que el Presidente deberá enfrentar dos temas pendientes muy ásperos: jubilaciones y tarifas. En el primero, Fernández dispuso congelar la movilidad de los haberes y patear para mitad de año una solución. Mientras tanto, analiza otorgar un aumento fijo que beneficiará a los que menos ganan y perjudicará a quienes perciben pensiones más altas. En el segundo, la gran incógnita es qué sucederá con la masa de subsidios que el Estado utiliza para evitar que los consumidores paguen la totalidad los servicios que consumen.