Los productores agropecuarios dicen que el Gobierno no los atiende y analizan un paro

Los productores aumentan la presión para que la Mesa de Enlace defina un cese de comercialización en rechazo a la suba de las retenciones y la mayor carga tributaria en general.



Los dirigentes de la agrupación que integran la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria Argentina (FAA) cruzan mensajes para volverse a reunir, señala La Nación.



FAA dijo hace unos días que no era su prioridad una medida extrema, pero aclaró que no había visto cumplidas promesas como la segmentación de las retenciones, algo que Alberto Fernández anunció cuando obtuvo del Congreso el aval para aplicar otra suba de los derechos de exportación.

El Gobierno ya aumentó de 24,7 a 30% las retenciones a la soja y del 6,7 al 12% al trigo y el maíz y tiene el permiso del Congreso para subir otro 3% cuando lo considere. Muchos creen que otro incremento disparará una protesta sin fisuras.



Mientras la Mesa de Enlace busca el consenso para una medida, hay dirigentes que se muestran más críticos. El presidente de la SRA, Daniel Pelegrina, fustigó al Gobierno porque, en su opinión, no tiene un plan que "torne previsible a la economía"; se quejó de la falta de diálogo, y rechazó cualquier intervención sobre el mercado de trigo.



Pelegrina estuvo en la exposición de la Sociedad Rural de Bariloche y allí señaló: "No vemos un horizonte, un plan que torne nuestra economía previsible. Nos desconciertan mensajes y posiciones referidos a muchas materias esenciales para eso, como la resolución y el tratamiento de la deuda externa o el posicionamiento internacional en un país que necesita inserción comercial clara y permanente. Porque empezamos a ver que la perspectiva externa se complica".

"Hoy no se ve posibilidad alguna de lograr algún cambio estructural que nos saque definitivamente del largo estancamiento que padece la actividad económica desde hace mucho tiempo. Ya hace más de dos meses que se produjo el cambio de gobierno; un cambio que trajo para nuestro sector viejas políticas y amenazas ya conocidas por el daño que nos causaron y, lamentablemente, hasta ahora pocas nuevas políticas virtuosas por conocer", argumentó.



"Parece mentira que, cuando los argentinos necesitamos más trabajo, más actividad y más divisas para salir de la crisis, se tomen medidas en sentido contrario al que indica la lógica, el sentido común y las más elementales leyes económicas, como la amenaza de intervención al trigo. Cada vez que intervinieron en esa producción tan emblemática para la Argentina lograron el efecto opuesto al deseado. No terminan de entender que los productores no somos formadores de precios: en el caso del trigo, su precio apenas tiene una incidencia del 10% en el precio del pan. No es por el lado de intervenir que van a lograr frenar el alza de precios. A la inflación hay que atacarla por sus causas y no por sus efectos", agregó.



También exigió que el Estado en sus distintos niveles redujera el gasto en lugar de seguir aumentando la carga sobre el sector privado. "Cobra urgente respuesta la pregunta que todos nos hacemos: ¿Cuál será la contribución concreta, sin cosmética, que el Estado va a hacer ante esta emergencia? Y todos los estamentos y poderes del Estado deben responderla: el nacional, los provinciales, municipales, y una clase política con innumerables legisladores, concejales, secretarios y asesores que se aleja del mandato de sus votantes, que es procurarle medidas que traigan prosperidad y respuestas y prestaciones al enorme esfuerzo que hacen como ciudadanos y contribuyentes".



Pelegrina reclamó también que la Mesa de Enlace fuera recibida, tal como pidió la agrupación que integran Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas. "Desde la Mesa de Enlace le solicitamos una reunión al ministro de Agricultura, al día siguiente de su designación y, dos meses más tarde, no hemos tenido respuesta. Esto habla del lugar que ocupa el sector en las prioridades del Gobierno. ¿Cómo se explica que seamos el más pujante de la economía y que ni se dignen a responder? ¿Dónde quedó el compromiso con el diálogo y la búsqueda de consensos que tanto pregonaron?".