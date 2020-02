El Banco Credicoop bajó a 50% su tasa para tarjetas de crédito

"La medida fue adoptada en el contexto de bajas consecutivas de la tasa de política monetaria y la desaceleración de la inflación", informó el banco

El Banco Credicoop redujo este viernes su tasa de interés al 50% para las operaciones con tarjetas de crédito Cabal, y a 53% para las realizadas con Visa y Mastercard, en línea con lo establecido por el Banco Central, según informó en un comunicado.

El Credicoop destacó que baja las tasas "consecuente con su política de brindar a sus asociados las mejores condiciones posibles".

El Banco Central resolvió el miércoles aplicar un tope del 55% a la tasa de interés nominal anual para compras en pesos que pueden cobran los bancos a sus clientes por el uso de tarjetas de crédito.

Te puede interesar Comercio firmará hoy las paritarias y superará el acuerdo que logró Camioneros

También limitó las tasas de interés que cobran las tarjetas de crédito no bancarias, que no podrán superar el 25% del promedio de la tasa de créditos personales de las entidades financieras, excluyendo a las tasas de los proveedores no financieros de créditos.

"La medida fue adoptada en el contexto de bajas consecutivas de la tasa de política monetaria y la desaceleración de la inflación, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables e impulsar la recuperación del crédito al consumo", informó el Central.

La decisión de avanzar con esta normativa había sido anticipada el martes a representantes de las principales asociaciones de bancos del país por el presidente de la autoridad monetaria, Miguel Pesce, quien les reclamó que bajaran las tasas durante una reunión en la sede del Ministerio de Desarrollo Productivo.