Retenciones: la Mesa de Enlace advirtió que se está a "las puertas de un conflicto" si se aplica una suba

Los dirigentes del agro calientan la previa del encuentro que mantendrán este martes con el ministro de Agricultura, Luis Basterra

Dirigentes de la Mesa de Enlace advirtieron este lunes que un incremento en la alícuota de las retenciones pueden abrir "las puertas a un conflicto", de cara a la nueva reunión que las entidades del campo mantendrán mañana con el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, expresó vía Twitter estar "sorprendido" por la decisión del Gobierno y aseguró que la situación actual "se parece más a las prácticas a la que nos tenían acostumbrados cuando no había diálogo en el pasado".

"Se continúa poniendo el foco en la contribución del sector privado vía impuestos sin que exista un esfuerzo conocido, concreto y sincero por mejorar las cuentas públicas por vía del control de los gastos", agregó Pelegrina.

era darnos una respuesta a los pedidos que hicimos desde la Comisión de Enlace, indicando lo perjudicial que era tomar esa medida.Este anuncio le resta importancia a la reunión pactada para la semana que viene, y se parece más a las prácticas a la que nos tenían acostumbrados.. — Daniel Pelegrina (@DanielPelegrina) March 1, 2020

Por su parte, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, opinó que la propuesta "no es generosa" y alertó que, en caso de no rever el Gobierno la decisión en la reunión de mañana, "estaremos, lamentablemente, a la puerta de un conflicto".

El dirigente rural también consideró que "los productores están atrapados en la voracidad de los gobiernos que nos exigen pagar lo que ya no tenemos".

Asimismo, el secretario de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Daniel Kindebaluc, lamentó que "a pesar de la promesa del Gobierno de consensuar todas las medidas con las entidades, el presidente haya decidido avanzar con el aumento de las retenciones a la soja, aunque no la haya nombrado".

Por último, el presidente de la Asociación de la Cadena de Soja Argentina (Acsoja), Luis Zubizarreta, opinó -en Canal Rural- que "sacarle a los sectores más competitivos es matar a la gallina de los huevos de oro" ya que desincentiva el aumento de la producción.

En "alerta y movilización"

Por otra parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) informó este lunes que se encuentra en "estado de alerta y movilización", a la espera de "señales" del Gobierno que desestimen una posible suba de retenciones a la soja.

"En la mochila que lleva el campo no cabe un gramo más de impuestos. Si el objetivo es preservar el equilibrio de las cuentas del Estado, ¿por qué no prueban con algo novedoso que no se hizo nunca en la Argentina como bajar el gasto del Estado? Es hora de que los políticos también sean solidarios y cedan algo de sus excesivos gastos", sostuvo el presidente de Carbap, Matías de Velazco.

Sostuvo que "el campo siempre fue solidario. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, desde 2002 a la fecha, aportó u$s175.000 millones entre retenciones y tributos. Creo que va llegando la hora de ver también el esfuerzo de los gobernantes".

De no prosperar el diálogo previsto entre la Mesa de Enlace y el ministro del sector, Luis Basterra, que podría mantenerse este martes, se "iniciará un plan de asambleas regionales para los meses venideros junto a medidas de fuerza", como cese de comercialización, advirtió Carbap.

También indicó que el Consejo Directivo dio mandato a la entidad para reiterar, a través de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), a la Comisión de Enlace nacional el pedido de fijación de fecha para un cese de comercialización si se corta el diálogo con el Gobierno.

"Desde Carbap, se esperan señales concretas por parte del Gobierno en pos de una disminución del peso tributario del Estado en sus tres niveles nacional, provincial y municipal que ha llegado a niveles insostenibles", señaló la entidad.