Para Roberto Lavagna, la quita de la deuda externa en manos privadas debería ser "del 20% al 30%"

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, advirtió que esta negociación se produce en un contexto menos grave que la que él piloteó en 2003

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, consideró que la propuesta argentina para negociar la deuda externa en manos de bonistas privados debería incluir una "quita del orden del 20 al 30%", como así también la extensión de plazos de pago y la reducción de tasas de interés.



"Estamos hablando de quitas parecidas a Ucrania y de otros países, como Grecia, con una quita de entre 20 y 30%. También habrá que ver cuál es la rebaja de tasa de interés y el alargamiento de plazos", afirmó el ex candidato a presidente en las últimas elecciones generales en declaraciones televisivas.



Lavagna habló poco después de que Alberto Fernández firmara la convocatoria a negociar deuda en manos privadas por un monto superior a los 68 mil millones de dólares, aunque aún no se difundió cuál es la propuesta que presentará el ministro de Economía, Martín Guzmán, a los acreedores.



En ese contexto, aclaró que la actual negociación se encara con una situación menos "extrema que en 2002", ya que la tasa de interés de referencia era del 5,5%, mientras que la actual no supera el 1,50%, la soja estaba en 200 dólares, mientras que en la actualidad "está US$ 100 por encima de eso" y que el monto global a discutir, en ese momento, era de más de 100 mil millones de dólares.



En C5N, el ex ministro destacó que durante su gestión "el Fondo Monetario era el cobrador de los bonistas privados, pero ahora hoy hay tres en la mesa de negociación: el gobierno argentino, el FMI, que en lugar de trabajar para los privados, dice 'hagan un aporte', y los acreedores privados". Y resaltó que el organismo multilateral "tiene que definir qué va a poner en la refinanciación, porque fue responsable".



Por último, admitió que no cree que antes del 31 de marzo se pueda concluir con la negociación, debido a que todavía no se presentó la propuesta formal de la Argentina, algo que a su juicio debería ocurrir en los próximos días.