Coronavirus: para Axel Kicillof el derrumbe financiero en el mundo puede beneficiar la renegociación de la deuda

El gobernador Axel Kicillof, analizó cómo puede afectar a la renegociación de la deuda argentina el desplome de la bolsa mundial por el coronavirus

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, analizó cómo puede afectar a la renegociación de la deuda argentina el desplome de la bolsa mundial por el coronavirus y la guerra del petróleo.



"Los bonistas extranjeros van a comprender la gravedad de lo argentino sabiendo que sus otras inversiones tambien están en riesgo, hay que ver, en el saldo hay que ver cómo pega", dijo Kicillof en diálogo con C5N.



En otras palabras, el gobernador bonaerense analizó que la convulsión financiera global puede llevar a que los bonistas privilegien una renegociación más segura de la deuda ante la crisis general en los mercados del mundo, agitada por la caída de la producción en China y los desplomes de Europa y Wall Street.



El mandatario advirtió asimismo que quienes no "acepten quedarse aislados" ante la posibilidad de haber contraído coronavirus son "irresponsables", a la vez que recomendó "precaución, prevención y mantener la calma" ante la pandemia.



Kicillof advirtió que la propagación de esta enfermedad "afecta a todas las área de gobierno", por lo que su administración otorgó "14 días de licencia a quienes sean población considerada de riesgo".



Además, destacó que la totalidad de los casos argentinos son "importados, de contagio por venir de zonas de riesgo".



El mandatario provincial ponderó también la inversión de 1.700 millones de pesos dispuesta por el Ministerio de Salud nacional para la prevención del coronavirus.



Consultado sobre la posibilidad de que se suspendan los espectáculos masivos previstos para los próximos meses en la provincia, Kicillof indicó que su gestión está "hablando" con los organizadores, sobre todo para los eventos que "tienen que ver con llegada de mucha gente de lugares de riesgo".



"Si viene esa gente, se tendrá que aislar, y entonces los espectáculos locales, si la gente fuera responsable y aceptara mantenerse aislado, no serían lo mismo", subrayó Kicillof.



Añadió que su gobierno efectuó una recomendación para "no organizar este tipo de cosas" y se mantiene "hablando con los organizadores. Si no, habrá que tomar las medidas", cerró.