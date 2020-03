Turismo en crisis por el coronavirus: piden al Gobierno la suspensión del impuesto PAIS

Las principales cámaras del sector turístico advirtieron que enfrentan una situación nunca antes vista, con perspectiva nula para los dos próximos meses

Los empresarios del sector de turismo en el país pidieron al Gobierno que, entre otras medidas de alivio económico, tenga en cuenta eliminar el recargo del 30% que hay sobre la compra de pasajes internacionales o servicios en el exterior, el que se relaciona con el impuesto PAIS.



Esta conversación comenzó el viernes pasado cuando el presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Aldo Elias, y otros referentes del sector se reunieron con el ministro del área, Matías Lammens, en donde le pidieron que se declare la emergencia turística.

Según estiman, la medida podría aliviar la situación por la que están pasando miles de turistas argentinos que están siendo afectados por el cierre de fronteras.

Respecto a la situación actual que están padeciendo, las principales cámaras del sector turístico advirtieron que enfrentan una "situación excepcional nunca antes vista" y que en algunos destinos las cancelaciones de reservas son de entre el 95% y el 100% y con perspectiva nula para los dos próximos meses.



"Estamos en una situación excepcional nunca antes vista en la cantidad de cancelaciones de viajes producto de las restricciones y el cierre de fronteras", dijo Fabricio Di Giambattista, vicepresidente de Turismo de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



"Con el cierre de fronteras, lo que antes era una reubicación, hoy se transforma en postergación o en devolución, dentro de un sistema complejo que no está vendiendo nada a futuro", señaló el directivo.



Desde la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) también describieron un panorama similar.



"La caída ha sido directa tanto para destinos con huéspedes internacionales como nacionales y se reflejaron muchas cancelaciones del segmento corporativo y de eventos", explicó Roberto Amengual, presidente de AHT y de la cadena hotelera Amerian.



"Hay casos en el país de una baja del 100% de ocupación, pero el promedio lo vemos en el orden del 85% y 95%", indicó, y resaltó el cierre temporal de hoteles en distintos destinos del país "por no tener ocupación".



El empresario situó "entre el 0% y 5% la ocupación actual a nivel nacional con proyección a fin de marzo, con perspectiva nula para los próximos 60 días".



En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a los datos que maneja AHT, la hotelería de alta gama tuvo pérdidas por más de u$s20 millones desde la aparición del virus.



Sobre el empleo, Amengual dijo que "se están adelantando vacaciones, licencias y más", por lo que consideró fundamental "lograr incentivos (fiscales e impositivos) tendientes a mantener las fuentes de trabajo".