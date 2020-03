Analizan sanciones para aerolíneas que estafaron a pasajeros vendiendo pasajes de vuelos sin autorización

La ANAC reveló que las aerolíneas Copa y Gol pretenden llevar a cabo vuelos que no cuentan con la aprobación ya que no solicitaron autorización previa

La Administradora Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli, advirtió que las aerolíneas Copa y Gol pretenden llevar a cabo vuelos que no cuentan con la aprobación ya que no solicitaron autorización previa.



"Nos estamos encontrando con empresas que organizan vuelos que sin estar previamente autorizados, suben a los pasajeros y luego les informan que ANAC no les permite volar. Lo que no comunican es que nunca hicieron el pedido de autorización.", explicó Tamburelli, aclarando que solo hay 120 vuelos autorizados para repatriar argentinos.



Este tipo de estafas se dio en más de una ocasión "en vuelos de las empresas COPA y GOL, quienes hacen abordar pasajeros que llaman desesperados", señaló Tamburelli y agregó: "También detectamos vuelos que, estando autorizados, decidieron no despegar porque a las empresas no les resulta redituable desde el punto de vista económico".



A raíz de lo sucedido, desde la ANAC se analizan las sanciones a aplicar por estas prácticas en momentos de crisis.



"Tenemos que entender que existe una decisión de las autoridades sanitarias de restringir el ingreso al país, por lo que cada vuelo debe ser analizado y aprobado previamente; cada uno de ellos es una excepción a la norma general", expresó la titular de la ANAC y concluyó: "Vamos a repatriar a cada argentino, pero dentro del marco legal de la excepción que vivimos".