En el primer día, más de 1,7 millones de personas pidieron el Ingreso Familiar de Emergencia

Cobrarán los $10.000 dispuesto por el Gobierno. Para obtenerlo, se hará un cruce de datos para ver que la persona no cobre otros beneficios

Más de 1,5 millón de personas se anotaron para cobrar los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dispuesto por el Gobierno antes de concluir el primer día de habilitación del registro, con picos de ingresos a la página de 1,7 millones en horas del mediodía.

Según la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), desde el primer minuto de ayer -cuando comenzó la etapa de preinscripción para los potenciales beneficiarios cuyos documentos de identidad finalizan en 0 y 1- y hasta las 17, fueron contabilizadas 1.448.639 anotaciones,



El aplicativo es muy simple; las personas tienen que cargar su nombre, apellido, DNI y CUIL. Luego van a recibir una confirmación de inscripción; tras lo cual se van a habilitar tres días más para que los que no pudieron cargar sus datos puedan hacerlo.



Como el beneficio tiene carácter de "familiar", la Anses y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) harán un entrecruzamiento de datos para ver que la persona no esté cobrando otros beneficios, por ejemplo los jubilados, que están en relación de dependencia o cobran renta financiera.



En ese sentido, la directora de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D'Alessandro, precisó que cobrarán el IFE todas aquellas personas que no tienen ingresos por no poder salir del hogar a causa del aislamiento social, mientras que para el resto de los sectores el Estado avanzará con otras políticas.



D'Alessandro precisó que el beneficio "va destinado a las personas que están informales porque el Estado está dando un paquete grande de medidas que cubre al resto de la sociedad".



"Se trata de personas que producto de la cuarentena no van a tener ningún tipo de ingreso, familias que están por perder sus ingresos, por ejemplo la venta ambulante, el plomero, las trabajadoras de casas particulares", indicó.



La preinscripción se hace a través de una aplicación que está en el sitio web de la Anses.



Hoy podrán inscribirse quienes tengan documentos terminados en 2 y 3; el domingo los que finalicen en 4 y 5; el lunes 30 los que terminen en 6 y 7; y el martes 31 los casos de documentos terminados en 8 y 9.



Los trabajadores informales, trabajadores de casas particulares, monotributistas sociales y los de las categorías A y B, deben cargar sus datos durante los próximos días, en tanto que se sumarán de manera automática quienes cobren una Asignación Universal por Hijo o por Embarazo.



El Gobierno trabaja para establecer canales de pago alternativos para los sectores no bancarizados.



En ese sentido, D'Alessandro consideró que "la mitad del universo que va a poder aplicar a este ingreso, AUH o monotributistas, ya tiene una cuenta bancaria".



Para el resto, afirmó, existe la posibilidad de que "el Banco Nación genere un número de CBU sin tener una tarjeta, que permite mediante un código retirar dinero en los puntos efectivos, como la red Link".