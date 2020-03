¿Cuál es la caída de la facturación y cuánto puede subsistir una empresa o comercio sin facturar?

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa realizó un relevamiento a 400 emprendedores del Comercio y la Industria de 22 distritos

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a través del sector de Jóvenes Empresarios que también integra la FEM, entre el 23 y 25 de marzo se realizó un relevamiento a 400 emprendedores del Comercio y la Industria de 22 distritos, con el propósito de conocer el impacto y las dificultades que les genera la compleja coyuntura actual que estamos atravesando.



Los primeros resultados muestran que casi el 50 % de los consultados estima que el porcentaje de caída de facturación en las ventas será superior al 75 %; mientras que un 19 % prevé una caída de entre el 51 % y 75 por ciento.



Si medimos el impacto negativo en cantidad de meses, se estima que alrededor del 68,1 % de los consultados no podría sobrevivir más allá de tres meses.

Al día de hoy, el 8,3 % afirma no encontrarse en condiciones de afrontar la crisis económica, fruto de la emergencia sanitaria. Y apenas el 1,8 % de los empresarios considera que puede atravesar esta situación (la mayor parte de ellos pertenece a rubros esenciales).



Entre las estrategias adoptadas en esta situación compleja aparecen: la realización de promociones en productos de mayor rotación, a través de la venta online; el incremento de la publicidad; el aumento de presencia en redes sociales y canales digitales; y la incorporación del delivery en el caso de los comercios vinculados a actividades esenciales.



Ante la consulta de cómo están actuando en relación al personal, el 88,6 % afirma no haber realizado despidos. No obstante, dentro de este porcentaje, el 15,2 % respondió que optó por adelantar vacaciones.



El 66,2 % de los encuestados sostiene que está teniendo demoras en la provisión de bienes o insumos, y un 13,2 % encuentra algunas dificultades.



El 53,2 % de los entrevistados no implementó la modalidad de teletrabajo o home office entre sus empleados porque no tiene la posibilidad de funcionar de esa manera. En cuanto al efecto en los precios, el 60 % de los encuestados comenta que recibieron incremento de precios en los bienes y/o insumos comprados. En general, la suba fue de entre el 6 % y el 10 %.



A continuación, las edidas que proponen para subsistir y poder afrontar el difícil momento:



- Interrumpir el cobro de los aportes patronales.



- Interrumpir el cobro de los anticipos de ganancia.



- Ampliar el decreto de emergencia, abarcando más categorías del monotributo;



- Pago de Ingresos Brutos diferido o en cuotas.



- Fondo de empleo para toda persona que trabaje en relación de dependencia en empresas privadas para cubrir el 50% de sus haberes por los próximos 12 meses bajo declaración jurada de contadores y con garantías por parte de las empresas y autónomos.



- Exención del IVA a la materia prima para disminuir los precios.



- Exención de IVA para la actividad turística por 3 meses.



- Interrumpir el pago de alquileres durante el tiempo que el negocio esté cerrado.