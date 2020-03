Proponen al Gobierno dejar de pagar un impuesto a cambio de invertirlo en redes de Internet para las villas

Una de las cámaras del sector elevó una iniciativa para dejar de pagar el Servicio Universal y destinar ese dinero a llevar internet a los no conectados

Un grupo de empresas de telecomunicaciones medianas le elevó un apropuesta al Gobierno nacional para llevarle internet y prestarle el servicio de manera gratuita al 30% de los hogares que aún no tienen conectividad. Para ello, piden dejar de pagar el 1% que todas las empresas del sector pagan en concepto de Servicio Universal (SU)y destinarlo a proyectos de inversión directos en esas zonas que aún no están conectadas.

La propuesta, que fue enviada al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a cargo de Claudio Ambrosini, apunta a diseñar un esquema conjunto entre pymes, cooperativas, aquellas organizaciones que tienen licencia y el Gobierno para llegar a los argentinos no conectados. La banda ancha fija alcanza a casi el 69% de los hogares, de acuerdo a datos oficiales.

La intención es que, de aceptarse esta iniciativa, puedan conectarse los conglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires, la Villa 31, las áreas rurales y de frontera, y los accesos de montaña. De hecho, se estima que sólo en las villas del país se encuentra el 60% de quienes aún están desconectados.

Es decir, no sólo los lugares remotos o más aislados, tal como se contempla entre los objetivos del SU, sino también aquellas zonas urbanas a las que, por distintas razones, no se les lleva la infraestructura de conectividad que necesitan y que, en el marco de la crisis por el coronavirus, se tornan tan necesarias como cualquier otro servicio.

La iniciativa de la cámara apunta a que haya interconexión a costo cero para todos los operadores en el territorio nacional. Para que una llamada que sale de un operador termine en otro se pagan cargos para interconectar esas redes.

A esto se suma el bill and keep en todo el territorio nacional, consistente en un pago mutuo de servicios, que también corren por las redes. Y peering nacional de internet con el mismo alcance.

"La propuesta es "Ni te pago, ni me pagues". A la pyme no pagar estos cargos les sirve un montón. Porque el 1% que pagamos en concepto de SU, en vez de pagarlos, se lo damos a los que no tienen internet como un anticipo de impuestos", explicó Franco Cecchini, presidente de la Cámara Argentina de Telefonía IP (CATIP), que elevó la propuesta.

El directivo también sostuvo que, a cambio de no abonar el tributo, "la instalación la pagamos nosotros, y el servicio se descuenta de ese mismo 1% que se pagaría por SU. Así, ganan todos, incluido el oligopolio, para que todos queden conectados", en alusión a los principales prestadores de telecomunicaciones del país.

Calculó, por ejemplo, que la interconexión para equipos de voz que se paga por única vez, y oscila entre los u$s10.000 y los u$s12.000, en vez de pagarse a los prestadores de telecomunicaciones se transfiere a estos proyectos y se podría alcanzar a los no conectados. Como se dijo, con enlaces de emergencia por un lapso determinado con cargo de instalación a cargo de la empresa proveedora y los costos del servicio a cargo de los recursos del Servicio Universal hasta el 1% de la facturación de la prestadora.