¿Cuándo cobro el bono de $10.000?: ANSES comunicó fechas y quiénes serán los primeros beneficiados

La entidad también dio a conocer que se prorrogó hasta el viernes próximo la preinscripción para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE) comenzarán a cobrar el próximo viernes 3 de abril el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10.000 pesos.

"ANSES informa que los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE) comenzarán a cobrar el próximo viernes 3 de abril el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10.000 pesos instituido por el Decreto 310/20 con carácter excepcional ante la situación creada por la pandemia de Coronavirus COVID-19", según el comunicado que emitió el organismo previsional.



"A efectos de facilitar el cobro y evitar aglomeraciones que afecten negativamente la cuarentena vigente hasta el 13 de abril próximo, los beneficiarios de AUH y AUE cuyos documentos de identidad terminen en los números 0, 1, 2 y 3 tendrán los 10.000 pesos acreditados en sus cuentas el próximo viernes 3, y podrán retirarlos por cajeros automáticos o, en caso de dificultades para hacerlo por esa vía, por cajero en la sucursal bancaria correspondiente", señala.



Asimismo, explica que a partir del sábado 4 de abril y en el curso del fin de semana, la totalidad de los beneficiarios de AUH y AUE tendrán acreditados el IFE DE 10.000 pesos en sus cuentas, por lo que podrán ir retirándolos a través de cajeros automáticos en el momento en que lo deseen a partir de su acreditación en esos dos días.



Aquellos beneficiarios que tuviesen algún inconveniente en el uso de los cajeros automáticos para realizar el cobro, tendrán la posibilidad de hacerlo en las sucursales bancarias que les correspondan. "

Te puede interesar El terrible pronóstico de Javier Milei: qué pasará en la Argentina si continúan estas medidas

En el caso de las personas cuyos DNI terminen en 4, 5 y 6 podrán cobrar en esas oficinas bancarias el lunes 6, mientras que los que tengan el documento finalizado en 7, 8 y 9 lo harán, en caso de necesidad, el martes 7", aclara el escrito.

Fecha de cobro para AUH y AUE

Te puede interesar Pymes: agilizan el tramite para acceder a los Repro

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: viernes 3 de abril.



DNI terminados en 4, 5 y 6: lunes 6 de abril.



DNI finalizado en 7, 8 y 9: martes 7 de abril.

Se extiende la preinscripción

Anses también dio a conocer que se prorrogó hasta el viernes próximo la preinscripción para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 para todas las terminaciones de documento nacional de identidad (DNI).



En un comunicado, el organismo precisó que los interesados en concretar la preinscripción para cobrar este beneficio y que no pudieron acceder en las fechas indicadas, pueden hacerlo a partir de las 0 de mañana hasta las 23.59 horas del 3 de abril.



Después de concretada esta preinscripción, la Anses llevará adelante un rápido relevamiento de datos de la información recibida de los solicitantes y, posteriormente, pedirá a éstos toda una serie de datos complementarios.



El IFE se otorgará a las personas que están desempleadas, trabajen de manera informal, sean monotributistas de las categorías A y B o, también, trabajadoras de casas particulares, así como a todos los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo (AUH) y por embarazo (AUE).



Para que todas estas personas puedan acceder al IFE deben ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a dos años, y tener entre 18 y 65 años.



Asimismo, cualquiera que reúna estas condiciones sólo podrá acceder al IFE siempre que él o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia público o privado; de ser monotributista de categoría C o superior o del régimen de autónomos.



Tampoco podrán percibir una prestación de desempleo; de jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales o municipales; ni de planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los de la AUH y AUE.



El IFE se abonará por única vez en el mes de abril, si bien podrá ser prorrogado en caso de ser necesario.



Anses subrayó que "es muy importante que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se abstengan de realizar esta pre inscripción ya que están automáticamente incluidos en el IFE y cobrarán los $ 10.000 en la misma cuenta en la que reciben pagos todos los meses".