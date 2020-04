¿Cuándo cobro?: en qué fechas se pagarán jubilaciones, Ingreso Familiar de Emergencia y AUH, según la ANSES

La entidad ratificó el calendario de pagos, los que se realizarán teniendo en cuenta el número de terminación de los documentos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ratificó el calendario de pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), jubilaciones y Asignación Universal por Hijo (AUH).



En el caso del IFE, los titulares de Asignación Universal por Hijo y por Embarazo que cumplen con los requisitos con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3 lo tendrán depositado este viernes en su cuenta bancaria.



Y los que posean documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8, y 9, lo verán reflejado en su cuenta este sábado 4 de abril.



En caso que tengan algún inconveniente para el uso cajeros automáticos, podrán percibir el cobro en la sucursal bancaria del siguiente modo:



Documentos terminados en 0, 1, 2 y 3, hoy; 4, 5 y 6, el lunes 6 de abril; y 7, 8 y 9, el martes 7 de abril.



En el caso de los jubilados y pensionados, los haberes que no superen la suma mensual de $17.859 estarán disponibles a partir de los días 8 de abril (documentos terminados en 0), 13 (1), 14 (2), 15 (3), 16 (4), 17 (5), 20 (6), 21 (7), 22 (8) y 23 (9).



Y los haberes que superen la suma mensual de $17.859 estarán disponibles a partir de los días 24 de abril (documentos terminados en 0 y 1), 27 (2 y 3), 28 (4 y 5), 29 (6 y 7) y 30 (8 y 9).



Los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, al igual que los de la Asignación por Embarazo, tendrán depositados sus haberes el 8 de abril (documentos terminados en 0), 13 (1), 14 (2), 15 (3), 16 (4), 17 (5), 20 (6), 21 (7), 22 (8) y 23 (9).



En el caso de la Asignación por Prenatal y Maternidad, el 13 de abril (documentos terminados en 0 y 1), 14 (2 y 3), 15 (4 y 5), 16 (6 y 7) y 17 (8 y 9).



En las Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción, el 8 de abril la primera quincena y 24 de abril la segunda quincena.



Las Pensiones no Contributivas, el 1 de abril (documentos terminados en 0 y 1), 3 (2 y 3), 6 (4 y 5), 7 (6, 7, 8 y 9); y las asignaciones familiares de pensiones no contributivas el 8 de abril (todas las terminaciones de documento).



La Prestación por Desempleo se abonará en las entidades bancarias habituales a partir del 3 de abril hasta el 8 de abril inclusive.