Vuelve a asomar el fantasma de las cuasimonedas: gobernador de Santa Fe admitió que analiza su emisión

El gobernador de Santa Fe se refirió a la baja de la recaudación fiscal como consecuencia de la menor actividad generada por el aislamiento social

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dijo este viernes que la emisión de una cuasimoneda "es una alternativa que se analiza" ante un potencial escenario de iliquidez para hacer frente al pago de salarios e inversiones públicas.



"Aquí hay una instancia de emisión monetaria que debe ayudar a las provincias, eso es lo que se está planteando", sostuvo el mandatario santafesino.



Y en ese sentido, agregó: "Cuando esa emisión monetaria no se puede garantizar, puede ocurrir lo que ocurrió en aquel momento (por 2001) cuando se implementaron las cuasimonedas".



Perotti señaló que aquella "fue una alternativa interesante porque permitió pagar sueldos, concretar las compras" de los gobiernos.



El gobernador de Santa Fe se refirió así a la baja de la recaudación fiscal como consecuencia de la caída de la actividad por las normas de aislamiento social, preventivo y obligatorio.



"Los recursos propios se han deteriorado", dijo Perotti, para añadir que "lo que se ha planteado es pedir una colaboración a la Nación".



"En esta situación de emergencia lo que hay que garantizar es que el Estado abra sus puertas todos los días, que el Estado esté todos los días presente", abundó el gobernador santafesino.



En esa línea, sostuvo que "no hay piso" en la caída de los recursos propios por lo que "no hay recursos para garantizar el pago de los sueldos en la provincia".



Perotti consideró entonces que la emisión de cuasimonedas, en ese contexto, "es una alternativa interesante que se analiza".



"Si se da la posibilidad, es una de las alternativas que analizaremos", concluyó el jefe provincial.