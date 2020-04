Pesce, sobre el caos en los bancos: "El Presidente me llamó muy temprano preocupado. Estaba enojado"

El funcionario aseguró que se vivió una situación inédita tras la reapertura al público de los entidades bancarias para el pago de jubilaciones y pensiones

En el medio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional, las largas filas y el aglutinamiento de personas, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en todo el país, convirtió a Miguel Pesce, el titular del Banco Central, en uno de los personajes más nombrados del día.

El funcionario aseguró que se vivió una "situación inédita" tras la reapertura al público de los bancos para el pago de jubilaciones y pensiones, y admitió que "desbordó" las previsiones iniciales.

Según señaló, fue evidente que "no fue suficiente" la solución que se pensó para hoy, que duplicaba las bocas de pago. Y además, dijo que "el Presidente está enojado",

El titular del Central detalló que estuvo desde muy temprano en comunicación con Alberto Fernández: "El Presidente me llamó muy temprano preocupado por la situación. Sí, estaba enojado, qué le parece", aseguró.



"Fue una situación muy difícil. Venimos insistiendo hace rato: el 70% tiene una tarjeta de débito. Hay 35.000 bocas desde las que se puede retirar dinero, sin ser las sucursales bancarias. Pero no hemos tenido éxito y la gente decidió ir a retirar al banco", agregó.



"La semana pasada tuvimos un episodio similar con las sucursales cerradas. La gente retiró el dinero por los cajeros. Todo el mundo retiró en tres días y lo que se pensó es que abriendo las sucursales se duplicaban las bocas, y esto ni aún así dio a basto. Igual, hoy todos pudieron retirar el dinero y a algunos se les dio un número para mañana", detalló.



Pesce consideró que no deberían repetirse estos inconvenientes, ya que a partir de ahora los bancos "permanecerán abiertos" para el pago de los beneficios de la seguridad social.



El presidente del BCRA admitió que tienen "en estudio" la posibilidad de habilitar otros trámites, además del pago a beneficiarios de la seguridad social.



Asimismo, Pesce planteó la necesidad de "insistir en el uso de los medios electrónicos para reducir el uso de efectivo como medio de pago" y evitar aglomeraciones.

"Son pocos los bancos que pagan a jubilados"

Por su parte, el titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli, dijo hoy que "son pocos los baancos que pagan a jubilados", y resaltó que se intentan las "mejores soluciones posibles" en un contexto de emergencia..



"Esta situación fue más que cualquier previsión", señaló Vanoli para remarcar que la "primera reacción" fue decidir la ampliación de los días de apertura, mañana y pasado, para "que la gente vaya sólo si es necesario".



En declaraciones a la señal TN, Vanoli consideró también que "son pocos los bancos que pagan a los jubilados", y subrayó: "es muy difícil solucionar en 15 días lo que no se solucionó en 70 años".



Adelantó que están trabajando para habilitar nuevas billeteras electrónicas, entre otras alternativas, pero "siempre atendiendo a la seguridad" sanitaria de los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y otras asignaciones.



"Por supuesto que se puede mejorar" la atención en sucursales, "pero tenemos una demanda reprimida de bancos cerrados con mucha gente que quiere ir al banco aunque tenga tarjeta de débito", agregó.



Para el funcionario "el servicio bancario es un servicio esencial", y deberíamos ir hacia un Estado en el que "la presencialidad sea sólo para los casos urgentes".



"Quien tiene 80 años o más y las vivió todas, lo que le da seguridad es ir al banco", dijo Vanoli, por lo que recordó que en lugar del adulto mayor puede ir al banco "el apoderado o un familiar de primer grado".