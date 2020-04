El problema de "los sin tarjeta" durante la cuarentena: 1.7 millón de personas que cobran por ventanilla

La gente en edad de riesgo que no debe salir de su casa, desde la noche del jueves empezó a hacer la cola frente a una sucursal que abría al día siguiente

Este viernes, abrieron los bancos por primera vez desde que comenzó la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional para pagar por caja o ventanilla a los "sin tarjeta de débito"que reciben jubilaciones y pensiones y AUH.

Y en pleno aislamiento, la gente "en edad de riesgo" que no deben salir de sus casas, desde la noche del jueves empezó a hacer la cola frente a una sucursal que abriría a la 10 de la mañana del día siguiente.



Es que en el país, entre la ANSeS y las cajas provinciales hay unos 8,5 millones de jubilados y pensionados y 2,2 millones de padres que perciben la AUH por sus hijos.

Según datos de ANSES, "el 96% del sistema está bancarizado". Así sumarían medio millón los directamente "sin tarjeta". A esa cifra hay que agregar los que teniendo la tarjeta no la habilitaron o no la usaron en los últimos meses porque la perdieron o no saben cómo se utiliza.



Proyectando los números de algunos de los bancos que concentran la mayor cantidad de pagos del sistema y vienen pagando por ventanilla esas prestaciones, esos también "sin tarjeta" supera el millón de personas.



A eso se agrega que hay 120.000 beneficiarios de la Prestación por Desempleo que no disponen de tarjeta y tienen que cobrar obligadamente por ventanilla.



En total, da un cálculo "de mínima" de 1,7 millón de personas. El número podría ser mayor porque entre los sectores de menores ingresos no es habitual el uso de la tarjeta débito y de crédito porque los negocios de cercanía no las aceptan, y entonces la tarjeta queda en desuso.



Claudio Lozano, director del Banco Nación, la mayor entidad que paga más beneficios del sistema previsional, le dijo a Clarín que "pagan 1.952.000 jubilaciones y pensiones" y que en los últimos 3 meses 340.000 cobraron sus haberes por ventanilla, a pesar que sólo 13.000 no las retiraron. Las razones pueden ser que las perdieron, no saben utilizarla u otras".



Inicialmente las sucursales atendían el viernes y reabrían el lunes. Todo indicaba que la aglomeración de jubilados y demás beneficiarios del sistema iba a superar todos los récords en materia de "colas de jubilados" para contar con efectivo ya para el sábado y domingo. Y así pasó y está pasando. Terminaron yendo todos juntos. Recién al mediodía se conoció la Resolución del Banco Central de atender sábado y domingo SI en tiempos normales todo esto es una calamidad, en medio de la pandemia es un desastre.