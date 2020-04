Declararán a los bancos como servicio esencial, con otro DNU de Alberto Fernández

Tras las largas colas del viernes en la puerta de las entidades, el presidente dictará un decreto para habilitar la actividad a partir de este lunes

El presidente Alberto Fernández se ofuscó con la novedad de las largas colas aun antes de que abrieran los bancos y reclamó soluciones al Banco Central y la Anses. Enseguida se anunció que las sucursales abrirían también el sábado y domingo y por la tarde se conoció el organigrama de pagos de acuerdo a los números finales del DNI.

Faltaba sin embargo la medida que enmarcara todo esó, y la decisión de tomarla llegó con la noche: saldrá el Decreto de Necesidad y Urgencia que incorporará a los bancos entre las "actividades esenciales" exceptuadas de mantener la cuarentena.

La decisión se terminó tomando en una reunión en la quinta de Olivos donde además del presidente Alberto Fernández participaron el titular del Banco Central, Miguel Pesce, el director de la Anses, Alejandro Vanoli, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

La nueva resolución servirá para enmarcar el cronograma de pagos a jubilados que ya anunció el Banco Central. De acuerdo a cómo se desarrollen los hechos (la famosa prueba y error) puede ser que se vayan incorporando otros pagos importantes para los sectores de la población que todavía no tienen tarjeta de débito o no la saben o quieren usar. Entre ellos las beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo, y los y las que recibirán el Ingreso Familiar de Emergencia. En este último caso ya habían sonado sirenas de alarma porque se anotaron más de once millones de personas.

En la Anses ya descartaron que el número real de aportes trepe tan alto, porque observan que se anotaron varias personas de la misma familia, y también hay solicitantes que comparten el grupo familiar con empleados en blanco o personas con ingresos que van más allá de los estipulados para recibirla. Pero igual todos saben que se tratará de varios millones de personas que terminarán cobrando.

En el Gobierno aclaran que no haber incluido a la actividad bancaria entre los servicios esenciales desde el inicio de la cuarentena no fue un error, sino que había sido especialmente solicitado por los sanitaristas que evaluaban que en Europa, donde en la mayoría de los casos los bancos siguieron abiertos, eso se había transformado en un problema para mantener el aislamiento.

También aclaran que después de más de dos semanas de cuarentena, llegó el momento de hacerlo. Tanto por los problemas de una buena cantidad de gente para recibir sus haberes, más necesarios que nunca, como por las aglomeraciones que tanta abstinencia terminó provocando.