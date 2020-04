Empresas advierten que la cadena de pagos está a punto de quebrarse

Por cada día de cuarentena, se estima que el comercio pierde ventas por $10.500 millones. El 80% del aparato productivo está paralizado

El sector productivo insiste con sus reclamos para que el Gobierno tome medidas que eviten que se quiebre la cadena de pagos.

Desde las empresas reclaman que se abaraten los créditos y se avance con una postergación del pago de los principales impuestos, como IVA y Ganancias.



Hasta ahora la respuesta del Gobierno, ha sido otorgar subsidios a las empresas más chicas para que puedan pagar los sueldos y también promover créditos a tasas del 24% para salarios y capital de trabajo. Además se dispuso la postergación y reducción de las contribuciones patronales y se prohibieron los despidos por 180 días.



Según Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina, el 80% del aparato productivo está sin facturar.

En tanto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) estima que por cada día de cuarentena se pierden $10.500 millones en ventas en comercios.

"Una pyme que cierra es toda una cadena rota", señaló a Clarín Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la entidad. E indicó que "el stock de cheques diferidos negociados por las pymes en poder de los bancos alcanza a $220.00 millones. El 40% vence en abril, es decir $88.000 millones, monto equivalente a apenas el 29% de las ganancias que obtuvieron los bancos el año pasado".



Desde la CAME está pidiendo que se autoricen descubiertos automáticos con tasas que no superen el 20% anual. Y que de ser necesario, sea el Banco Central quien garantice los fondos para que pueda sostenerse la cobertura de cheques.



En tanto, Daniel Rosato, presidente del Industriales Pymes Argentinas (IPA) sostuvo que "nadie le está pidiendo a los bancos que pierdan plata sino que pongan su parte", y alertó que "haber cedido del 25% de interés que cobraban antes de la cuarentena a un 24% que ofrecen en la actualidad no se trató de un acto heroico sino que de esa manera se garantizaron mantener intacto su negocio financiero. Es el Banco Central el que tiene que poner los fondos a través de la emisión monetaria. Los bancos sólo tienen que ser intermediarios".



Por otra parte, en un pedido conjunto, las cámaras de empresarios gastronómicos, hoteleros, heladeros, panaderos y de comidas rápidas reclaman financiación a tasa cero del pago de salarios y lo mismo para la deuda de pagos de suministros, que se amplíe y se otorgue en forma directa el REPRO -el programa por el que se le transfiere a las empresas una suma fija mensual remunerativa equivalente a un salario mínimo-, excepción de contribuciones patronales y habilitación del procedimiento preventivo de crisis.



Además solicitan que se cambien las normas y se permita que las empresas que estén en mora con la ANSES puedan acceder a créditos. Y que se suspendan los pagos de devengamiento de arrendatarios en los períodos sin ventas y se impidan los cortes de suministros de servicios públicos por falta de pago. A esto suman el reclamo de que se frene el cobro de ABL y de Ingresos Brutos por seis meses.



También las estaciones de servicio reclaman medidas. "Estamos operando de manera normal para garantizar el abastecimiento de otros servicios eximidos del aislamiento, pero con caídas de un 80% en los ingresos y sin llegar a cubrir los costos operativos", señaló al matutino el presidente de la Confederación de Entidades de Hidrocarburos, Gabriel Bornoromi.



Asimismo, la Cámara de la Industria de Software indicó que "la mayoría de nuestros socios son pymes, son 5.000 empresas donde el 80% de la estructura de costos es mano de obra. Ya hay signos de retracción significativa en todo el sector. Hay muchas empresas en riesgo de continuidad debido al impacto en la cadena de pagos. Dado los escasos recursos financieros hay pymes que se encuentran ante la imposibilidad de afrontar sus obligaciones fiscales en pos de privilegiar el pago de salarios". En este caso suman el pedido de postergar por 180 días el pago del IVA y de las contribuciones patronales.