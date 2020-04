"Las agencias de viaje están en situación casi terminal"

El titular de la Cámara de Turismo de Córdoba, José González, aseguro que "los agentes de viaje estamos en una situación casi terminal"

La situación de las agencias de viaje fue analizada por el titular de la Cámara de Turismo de Córdoba (Camtucor), José González, quien aseguro que "los agentes de viaje estamos en una situación casi terminal" y explicó que "el 95% son pymes son atendidas por sus dueños, con pocos empleados y la caja es cero, no hay ninguna posibilidad de facturar nada".



Agregó que ese estado de cosas es compartido con hoteles y restaurantes y que se viene arrastrando desde el año pasado cuando se comenzó a aplicar el impuesto PAIS (30% sobre las compras en dólares) y con las dos o tres devaluaciones de 2018. "Todo esto hace que el panorama sea tétrico", indicó.



Y el reclamo –compartido­– es que "no hay ninguna medida para estas actividades que están totalmente paradas. A otros sectores les han llegado algunos paliativos, pero a nosotros no", aseguró.



En ese sentido, dos de las demandas son comunes a otros ámbitos del turismo, como la rebaja total de los aportes patronales y créditos a tasa cero, "porque por más esfuerzos que se hagan es imposible tomar préstamos con intereses, ya que te seguís endeudando y no se sabe cuándo vamos a salir de esta situación".



Al respecto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) se quejó "por la falta de colaboración" de los bancos.

Su presidente, Gerardo Díaz Beltrán, afirmó: "Ante la agonía de las pequeñas y medianas empresas, los bancos no muestran ningún gesto solidario para salvaguardar al sector más importante generador de empleo privado".



"En estos momentos –agregó– necesitamos apoyo económico, no especulación. Si nosotros quebramos, el Estado deja de recaudar para poder dar batalla a la pandemia destinando fondos al sistema de salud".



En el caso particular de las agencias de viaje, González sumó otros reclamos, como "la eliminación del sector como sujeto pasivo de retenciones de tributos y la suspensión del impuesto a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque)".



También incluyó la posibilidad de que se les permita compensar impuestos a través del criterio de libre disponibilidad, para poder utilizar los excedentes de IVA y otros tributos que las empresas acumulan y no tienen cómo descargar.



"En fin –agregó–, creo que los Gobiernos nacional, provincial y municipal tienen una deuda muy grande y no están actuando con la premura que demandan las circunstancias, se están demorando en ‘estudios’ y han tenido suficiente tiempo para estudiar y tomar medidas. No nos están dando ninguna satisfacción a los rubros que componen el turismo".



Además, destacó que "son ellos mismos quienes declaman que el turismo es la tercera o cuarta actividad socioeconómica en el país y no le están dando esa importancia".



Por último concluyo que, "sin ser agorero, veo la situación muy difícil con el cierre de numerosos establecimientos, por eso esperamos que se pongan las pilas y nos den una mano porque, de acuerdo a las evaluaciones previas en el mundo, van a transcurrir no menos de 180 días para que comience a girar la rueda del turismo y un año para que vuelvan a consolidarse los destinos".