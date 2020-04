Crisis de electrónicas: empresas fueguinas pagan el 70% de los salarios y buscan una reducción

El presidente de AFARTE sostuvo que se deben sentar a negociar con los sindicatos una reducción salarial hasta que se restablezca la producción

En el marco de la paralización de la industria por el coronavirus, este lunes, gran parte de las empresas electrónicas de Tierra del Fuego abonaron solo el 70% de los salarios de marzo a sus trabajadores, mientras negocia con gremios del sector y las autoridades una reducción de sueldos.



Esto fue confirmado por el presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) Federico Hellemeyer, quien sostuvo que se deben sentar "a negociar con los sindicatos una reducción salarial hasta que se restablezca la producción".

Además, aseguró que "no hay fecha" para el pago del 30% restante de los salarios de marzo.



"Por supuesto estamos de acuerdo con las medidas tomadas por el gobernador fueguino Gustavo Melella y el presidente Alberto Fernández, para cuidar la salud. Pero no hay manera de honrar obligaciones sin ningún ingreso. No se trata de un esfuerzo. No hay margen en este contexto", aseguró el directivo.

Por otra parte, argumentó que se trata de una industria que viene "de dos años de caída del consumo y del nivel de actividad" y es por eso que la pandemia del coronavirus los tomó con sus "defensas escasísimas".

El empresario se esperanzó en que a partir del 13 de abril el sector pueda volver a producir.

Producción en caída

La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) emitió un comunicado sobre la situación que vive el sector industrial en la provincia en relación al contexto de la pandemia de coronavirus que atraviesa el mundo, el cual "está generando una gran crisis económica global y encontró a la industria electrónica argentina en una situación de fragilidad que agrava fuertemente el escenario actual y futuro para las empresas y para toda la cadena de valor", sentenció.

La agrupación de empresas industriales sostuvo que "algunos analistas estiman que el 80% del gasto total de la economía argentina no se está haciendo durante el período de aislamiento" y que "adicionalmente, en el sector de electrónica de consumo, que fabricamos en nuestra Provincia de Tierra del Fuego, hace veinte meses que los indicadores de ventas y producción están en caída".

Y aseguró que "las fábricas tienen un 57% de capacidad ociosa promedio y el 2019 cerró con los niveles de producción más bajos de la última década".

En Tierra del Fuego, el período de asilamiento obligatorio comenzó una semana antes que en el resto del país. Desde hace ya 19 días las empresas de la industria electrónica no producen y no facturan y aún no existe una fecha cierta para reiniciar la actividad, más allá del límite al asilamiento actualmente establecido por el Gobierno Nacional.

Asimismo, desde el sector se lamentaron de que "todas las medidas paliativas que fueron anunciadas por el gobierno, especialmente para las empresas de la cantidad de personal de las nuestras, son de compleja implementación, pudiendo llegar a tener efectos, en el mejor de los casos, en el mediano o largo plazo".

"Lo cierto es que frente a la urgencia su efectividad es relativa. Sin ventas y con obligaciones de pagos, la industria electrónica de Tierra del Fuego se encuentra en una situación límite, con pocas posibilidades de sobrellevar esta crisis", sostiene el comunicado.

Respecto a las acciones llevadas a cabo, anunciaron que "desde el sector empresario estamos realizando gestiones frente a las autoridades para que, en la medida de lo posible y siempre privilegiando la salud de la población, se pueda reanudar al menos parcialmente la fabricación de productos esenciales para el hogar".

"En este sentido, estamos trabajando en el desarrollo de un protocolo de higiene y prevención para cuidar la salud de nuestros colaboradores y por ende de todos los fueguinos cuando sea posible retornar a la actividad", indicó AFARTE pero vaticinaron que "estas iniciativas, por si solas no alcanzan".

Finalmente comunicaron que confían en poder consensuar alternativas "que puedan mitigar los efectos negativos de esta coyuntura y, cuando finalmente llegue el momento, poner en marcha nuevamente las fábricas" mientras que solicitaron "que todos asumamos el compromiso que nos toca y que los representantes de cada sector estén a la altura de las circunstancias para lograr atravesar este durísimo desafío".

La reacción de la UOM

La Unión Obrera Metalúrgica seccional Río Grande presentó ante el Gobierno provincial de Tierra del Fuego una nota en la que denuncia a la AFARTE por incumplimiento de obligaciones establecidas por Decreto, entre las que incluye la decisión de abonar solo el 70% de los salarios.

En dicho texto, señala que "queda claro que esta actitud de AFARTE y las empresas, propia de miserables, como lo ha expresado el propio Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, pretende condicionar a las y los trabajadores en este difícil momento".



"Rechazamos y repudiamos la decisión de AFARTE expresada por su Presidente en los medios y cada uno de los términos que configuran un grave ataque a nuestra Organización Gremial, a las y los trabajadores metalúrgicos y a los derechos individuales y colectivos de los que pudieran sentirse afectados por este accionar", señala el comunicado.



Además, sostienen que se trata de una "maniobra artera y repudiable", la que constituye "un grave delito encuadrado en las acciones que puedes ser condenadas por los órganos de aplicación tanto administrativos como judiciales, que entendemos deben intervenir inmediatamente para evitar que se aplique".



Por otra parte, advierte que "AFARTE está confiscando y reteniendo de forma mal habida los haberes de las y los trabajadores, los que tienen carácter alimentario, razón por la cual, se pude inferir que los está empujando a condiciones de hambruna en medio de la pandemia reconocida por la Organización Mundial de la Salud".



Es por eso que el gremio metalúrgico pide al Gobierno "la urgente intervención y se den inicio a todas y cada una de las acciones previstas en la situación de excepción existente".